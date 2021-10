»Danes smo kvečjemu dimnik 21. stoletja«

IZJAVA DNEVA

"Iz družbe upanja smo se pogreznili v družbo nezaupanja in brezupa. Vlada mora iz Delavskega doma v Trbovljah pobegniti pri zadnjih vratih. Trdovratno oklepanje oblasti, ko oblast že dolgo nima več nobene večine v DZ, ne zaupanja ne legitimnosti, je treba presekati z dogovorom o volitvah. Je deeskalacija trenutnih razmer možna? Predvsem je nujna, in to čim prej. Da bi to uvidel Janša, ni pričakovati. Da razume oblast kot svoj slonokoščeni stolp, v katerem so dovoljena vsa sredstva in izguba stika z realnostjo, je simbolično pokazal tudi ta teden, ko je plezal na dimnik Termoelektrarne Trbovlje. Nekoč je naš premier govoril o svetilnikih 21. stoletja in Sloveniji med njimi. Danes smo res kvečjemu dimnik 21. stoletja, z zamegljenimi pojmi o državi in obilo nesnage."

(Kolumnist Matija Stepišnik o tem, da smo se iz družbe upanja pogreznili v družbo nezaupanja in brezupa; via Večerova priloga V soboto)