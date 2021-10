»Smešno nam je, kako se osamosvojitelji trkajo po prsih«

IZJAVA DNEVA

"Sem otrok tranzicije in ko sem se rodila, je bila že mimo. Kaj je šlo po mojem mnenju narobe? Ljudje niso hoteli tega, kar so dobili: pohlep, privatizacija, krčenje socialne države, fleksibilizacija trga in padanje standardov v politiki. Za mojo generacijo je to stvar preteklosti, glede stare države nismo nostalgični, smešno nam je, kako se osamosvojitelji trkajo po prsih na nacionalni televiziji. Ko so ljudje glasovali za novo državo, zagotovo niso glasovali za solzivec na ulicah, za prestrašene in nemočne ljudi. Verjamem, da so glasovali za upanje, prihodnost in povezano skupnost, ki pa jo še vedno lahko zgradimo, ampak samo skupaj. Zato 'fajtamo' dalje."

(Nika Kovač, antropologinja, direktorica Inštituta 8. marec in aktivistka, o tem, da se nismo borili za tako državo, kot jo imamo zdaj; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)