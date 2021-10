Svet stranke DeSUS odrekel vsakršno podporo Janševi vladi

V upokojenski stranki vlado pozivajo, naj nemudoma odstopi in razpiše predčasne volitve, da država dobi legitimno vlado z večinsko podporo prebivalstva

Svet DeSUS je na današnji seji podprl dokument, s katerim odrekajo vsakršno nadaljnjo podporo vladi, je v izjavi za medije dejal predsednik DeSUS Ljubo Jasnič. Hkrati vlado, ki so jo sicer zapustili že decembra lani, pozivajo, naj nemudoma odstopi in razpiše predčasne volitve, "da država dobi legitimno vlado z večinsko podporo prebivalstva".

"Morda je podpora vladi dobra za kakšnega posameznika v DeSUS, zagotovo pa ni dobra, ravno nasprotno, izjemno škodljiva je za stranko DeSUS," je prebrati v dokumentu, ki ga je pripravil Jasnič, danes pa ga je obravnaval in potrdil svet stranke.

Po navedbah Jasniča se je DeSUS v zadnjih dveh letih, posebej po oblikovanju zadnje vlade in vstopu stranke DeSUS vanjo, popolnoma oddaljil od svojih vrednot, ki so jih v stranki zastavili ob ustanovitvi. Ob tem so stranko strmoglavili ne samo pod parlamentarni prag, ampak lahko pade tudi pod prag, ki ji zagotavlja finančni obstoj, je opozoril. "Nadaljevanje te poti je pot v propad stranke DeSUS," meni Jasnič, ki tega kot predsednik ne more in ne bo dovolil.

"Nadaljevanje te poti je pot v propad stranke DeSUS."



Ljubo Jasnič,

predsednik DeSUS

DeSUS je po navedbah iz dokumenta v zadnjem poldrugem letu glasno in tiho podpirala vlado, ki ravna v popolnem nasprotju z vsemi vrednotami stranke. Podpirala je vse ukrepe, ki so državo pripeljali "na rob državljanskih spopadov", hkrati pa je vlada s podporo DeSUS "popolnoma zavozila upravljanje z epidemijo". Takšno dosedanje ravnanje DeSUS je po navedbah v dokumentu pripomoglo k temu, "da je država razklana, razdeljena in da je prepad med oblastjo in državljani globok".

Kot je med drugim sklenil svet stranke, DeSUS tako "ne bo več podpirala ne tekočih, kaj šele zakonskih ukrepov te vlade". Tako so vladi odrekli podporo pri bližajočem se glasovanju o državnih proračunih za leti 2022 in 2023.

To sicer še ne pomeni, da bodo poslanci, ki so se že večkrat znašli v nesoglasju z vodstvom stranke, tako tudi glasovali. Na današnji seji sveta prisotna poslanca Branko Simonovič in Ivan Hršak dokumentu namreč nasprotujeta, Simonovič je tudi potrdil, da je glasoval proti.

"Pomembno je, da sta se vodstvo in svet stranke poenotila in da gremo poenoteno med članstvo, ki pričakuje enotno vodstvo in da bomo naprej delali, kar stranka pričakuje."



Anton Urh,

predsednik sveta DeSUS

Po besedah predsednika sveta DeSUS Antona Urha je bilo današnje glasovanje na svetu stranke sicer enotno, poslanci pa že zdaj zdaj podpirajo stališče stranke, saj da ne podpirajo vlade. Ob tem je spomnil, da sta poslanca DeSUS glasovala proti koalicijskemu predlogu novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je predvidela nove globe za nedostojno vedenje.

V izjavi za medije je še ocenil, da je bila razprava konstruktivna. "Pomembno je, da sta se vodstvo in svet stranke poenotila in da gremo poenoteno med članstvo, ki pričakuje enotno vodstvo in da bomo naprej delali, kar stranka pričakuje," je dejal.

Sicer pa je svet DeSUS danes potrdili sklepe izvršnega odbora, ki je predlagal, da ne podprejo nekateri predlogov zakona, med drugim zakona o demografskem skladu.