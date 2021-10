VIDEO: Sredini protestniki znova na ljubljanskih ulicah

Notranji minister Aleš Hojs je dejal, da bo policija po potrebi "enega po enega odstranila z javnih površin"

Nasprotniki omejevalnih ukrepov, ki jih je vlada sprejela za omejitev širjenja covida-19, tudi ta teden izražajo svoje nasprotovanje s protestom v središču Ljubljane. Zbirati so se začeli po 15. uri na Trgu republike, nato pa so se podali po ljubljanskih ulicah. Protestniki so s transparenti, žvižgi in skandiranjem izražali nezadovoljstvo z omejevanjem dostopa do storitev s pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani) ter se zavzeli proti prisili, represiji in za svobodo. Obenem so ponovno zahtevali tudi odstop Janševe vlade.

S Trga republike so se najprej odpravili po Šubičevi čez Slovensko do Prešernovega trga in nato v krogu nazaj do križišča med Dalmatinovo in Slovensko, kjer jim je policija preprečila nadaljevanje po Gosposvetski. Tako se je množica usmerila nazaj proti središču Ljubljane, a nato nekoliko nižje zavila proti Bleiweisovi in naprej proti Celovški.

Množica je nato zasedla križišče med Celovško in Bleiweisovo. Po več kot eni uri je policija protestnike potisnila s križišča, ti pa so nato blokirali križišče med Bleiweisovo, Aškerčevo in Tržaško cesto. Policija jih je nato ponovno usmerila proti središču mesta in nazaj proti Trgu republike. Policija je ponovno uporabila tudi solzivec.

Dogajanje je na seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo komentiral tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je dejal, da so današnja dejanja protestnikov "eklatantna kršitev javnega reda in miru", ob tem pa dodal, da bo policija po potrebi "enega po enega odstranila s teh javnih površin".

V bližini protestnikov je sicer ves čas tudi vodni top, ki pa ga policija zaenkrat še ni uporabila. Sicer pa je policija prisotna z različnimi enotami, med drugim s konjenico, nad Ljubljano pa ponovno kroži helikopter.

Še vedno se vrstijo pozivi policije, naj zapustijo območje, saj da je "shod razpuščen", protestniki pa pozivov policije ne upoštevajo.

Med protestniki je bilo znova opaziti tudi predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, ki je aktivno pozival na minule proteste, ki so se nato končali z izgredi. Danes je v izjavi za nekatere medije ocenil, da "odgovornost za izgrede na zadnjem protestu minuli torek v veliki meri nosi policija". Sicer pa je pozval k mirnemu protestu.

Pred dvema tednoma pa je množica ustavila promet na Celovški in celo na ljubljanski obvoznici. Policija je obakrat uporabila tudi vodni top in solzivec.

bajRqNEi-SI

qT4DjyYKoWs