Za slovensko policijo Jugoslavija še vedno obstaja

Na seznamu držav najdemo tudi Sovjetsko zvezo, Češkoslovaško in celo Jugoslavijo

Kdor želi legalno vstopiti v Slovenijo, mora v teh časih predložiti negativen rezultat testa na koronavirus, potrdilo o cepljenju ali dokazilo o prebolelosti. Poleg tega mora izpolniti obrazec, ki ga najdemo na spletnih straneh policije. Obstaja v slovenski in angleški različici, pri čemer je slednja očitno iz nekega drugega časa. Na seznamu držav, od koder potnik prihaja, najdemo tudi Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo.

Seznam je očitno kopiran iz kolonialne zgodovine, saj na njem najdemo Sovjetsko zvezo, Jugoslavijo, Nemško demokratično republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Češkoslovaško, Bophuthatswano in Ciskei (bantustana v Južni Afriki med apartheidom), Rodezijo (danes Zimbabve), Zgornjo Volto (danes Burkina Faso), Zaire (danes Demokratična republika Kongo), Demokratično republiko Vietnam in druge zgodovinske relikte. Pri številnih državah je na voljo več izbir, ki ponazarjajo geografske spremembe, npr. Etiopija in Etiopija (pred odcepitvijo Eritreje). Kosova, čeprav ga Slovenija priznava, in Južnega Sudana kot najmlajše priznane države na svetu, pa na seznamu ni.

Zelo očitno je, da je policija v angleški verziji seznam potegnila iz nekih drugih časov. Z analizo držav, ki na seznamu so, in manjkajočih lahko poizkusimo ugotoviti, iz katerega leta je seznam. Mimogrede, če zgoraj preklopiimo na slovensko verzijo strani, se takoj vrnemo v sedanjost in seznam postane pregled obstoječih držav.

**Članek je bil najprej objavljen na spletni strani revije Monitor**