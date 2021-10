Pahor: »Janša je velikokrat nepotrebno oster, surov, mestoma tudi žaljiv«

Borut Pahor se znova otepa odgovornosti. V zadnjem intervjuju za poudaril, da »o usodi vlade ne odloča predsednik republike«.

Borut Pahor v pogovoru za N1

Predsednik države Borut Pahor vztraja, da nima ne pravice, ne pristojnosti in ne dolžnosti, da bi ob aktualnih razmerah, ko vlada denimo ne spoštuje zakonov in se vrstijo protesti, rekel, da je dovolj. "V našem ustavnem sistemu o usodi vlade odloča DZ, lahko tudi vlada, če se odloči odstopiti, ne pa predsednik republike," je poudaril za portal N1.

Kot je dejal, je po njegovem "rešitev za razmere, v katerih se je Slovenija znašla, obnovitev zaupanja v dialog in sodelovanje". "Zdaj primanjkuje obojega, in to na obeh straneh," je prepričan. Dokler bo tako, tudi volitve po njegovi oceni ne bodo rešitev. "Kadarkoli se bo DZ zanje odločil, jih bo razpisal, rešitve pa bodo šele takrat, ko se z alternativo nakaže neka drugačna pot urejanja razmer od tiste, ki je veljavna in je predmet kritik," je ocenil.

Vlada, zlasti predsednik vlade Janez Janša, je v komunikaciji po Pahorjevih besedah velikokrat "nepotrebno oster, surov, mestoma zanj tudi žaljiv". "Mislim, da bi se moral vzdržati izjav ali ravnanj, ki bi jih lahko kdo razumel za neprimerne ali žaljive. Tej skušnjavi bi se lahko izognil, pa se žal ne, kljub temu da sva se o tem velikokrat posvetovala," je razkril.

To po njegovih besedah daje ton javni razpravi, ki pa ga večkrat "hitro in nekritično prevzema tudi opozicija". In tukaj smo se znašli v situaciji, ko vidimo dva tabora, ki imata precej radikalen diskurz, ki je zelo izključujoč," je pojasnil.

Tisti, ki bo prvi verodostojno prekinil "ta ciklus zavračanja in izločanja, ki bo postal vključujoč in dialoški, ta bo pri ljudeh vzbudil neverjetne simpatije in tudi zaupanje", je prepričan.

Po njegovem mnenju bo bodisi prišel nov obraz, novi ljudje, bodisi bodo zdajšnji sprevideli, da je "zavračanje dialoga in izključenost slepa ulica". Vidi tiho večino, ki čaka voditeljstvo. "Tukaj ne mislim samo ene osebe ali ene stranke. Eno voditeljstvo, ki bo prepričano o dialogu in bo pri tem vztrajalo," je dodal.

Odgovarjal je tudi na aktualna vprašanja. V primeru posnetka, v katerem naj bi okoljski minister Andrej Vizjak podjetniku Bojanu Petanu svetoval, kako se izogniti plačilu davka, meni, da je treba najprej ugotoviti dejstva. Za to po njegovi oceni ni potrebno veliko časa.

V zadnjih dveh letih se je večkrat kot kadar koli prej, odkar je predsednik republike, zgodilo, da ima drugačno mnenje od vlade, je povedal. Tako denimo v primeru financiranja Slovenske tiskovne agencije meni, da je sedmi protikoronski zakon jasen in da bi se ga morala vlada držati. Zdaj, ko je po odstopu direktorja agencije Bojana Veselinoviča imenovan novi direktor, upa, da se bo ta problem rešil.

Prav tako se mu je zdela odločitev vlade pri zavrnitvi postopka imenovanja dveh delegiranih tožilcev neverodostojna in neutemeljena. Meni, da tudi ni utemeljena v pravnem redu.

Na kritike, ker je na pogovor sprejel predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, pa odgovarja, da ga je sprejel na pogovor zato, ker ga je prosil za pogovor in ker meni, da je dialoga premalo. Sprejel pa je tudi z namenom, da mu pove, da je soodgovoren za izgrede, če se zgodijo. Prav tako mu je pojasnil, da zahtevi za poziv vladi k odstopu ne more ugoditi, ker to ni njegova vloga.