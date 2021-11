Madžarska priznala uporabo vohunske opreme

Predsednik parlamentarnega odbora za notranje in obrambne zadeve Lajos Kosa je ob tem poudaril, da so izraelsko vohunsko opremo Pegasus uporabljali "v skladu z zakonodajo"

Viktor Orban, madžarski premier

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Višji predstavnik vladajoče madžarske stranke Fidesz je priznal, da je notranje ministrstvo uporabljajo sporno izraelsko vohunsko opremo Pegasus. Predsednik parlamentarnega odbora za notranje in obrambne zadeve Lajos Kosa je ob tem poudaril, da so opremo uporabljali v skladu z zakonodajo.

Kot je pojasnil po seji odbora, so vohunske aktivnosti, ki so jih izvajali s pomočjo Pegasusa, odobrili sodniki ali ministrstvo za pravosodje. Na seji odbora so danes o uporabi Pegasusa spraševali notranjega ministra Sandorja Pinterja. Podrobnosti zaslišanja so tajne.

Več svetovnih medijev in nevladnih organizacij je poleti razkrilo obsežno vohunsko akcijo, v okviru katere so z izraelsko vohunsko programsko opremo Pegasus, ki jo kupujejo predvsem vlade, povezali več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov. Na seznamu je bilo med drugim 15.000 številk iz Mehike, med njimi domnevno tudi številnih novinarjev, ki so jih ubili mamilarski karteli. Na spisku je bila tudi množica številk novinarjev ali sodelavcev medijev AFP, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, El Pais, AP, Le Monde, Bloomberg, The Economist in Reuters. Ni jasno, za koliko številkami so različne vlade dejansko tudi vohunile.

Sledi raziskave Pegasusa so peljale tudi na Madžarsko, saj so programsko opremo med drugim našli na napravah tamkajšnjih novinarjev in politikov. Madžarska vlada takrat ni želela potrditi uporabe vohunske opreme.

Kaj je Pegasus?

Pegasus izkorišča varnostne pomanjkljivosti pametnih telefonov (t.i. »zero-day« ranljivosti, za katere proizvajalci telefonov in mobilnih operacijskih sistemov še ne vedo). Z izrabo teh ranljivosti omogoča »okužbo« telefona, ne da bi uporabnik kliknil na prejeto sporočilo (denimo SMS) ali ga celo le videl. Okuženi telefon je potem na milost in nemilost prepuščen napadalcu, saj lahko z njega pridobi čisto vse podatke. Še več, po želji lahko na daljavo vklopi kamero, mikrofon, GPS, ipd.

Zanimivo, da je tudi ministrstvo za trgovino ZDA sporočilo, da je proizvajalca Pegasusa, izraelski NSO Group, uvrstilo na črni seznam podjetij, ki imajo omejen dostop do ameriške tehnologije in drugega blaga ali storitev. Glede na to, da ZDA in Izrael na področju »vohunjenja« navadno tesno sodelujeta, je odločitev najmanj nenavadna.

»NSO Group je izvajal aktivnosti, ki so v nasprotju z interesi nacionalne varnosti in zunanje politike ZDA. Obstajajo dokazi, da so tuje vlade z vohunsko programsko opremo NSO Group merile na vladne uradnike, novinarje, poslovneže, aktiviste, akademike in diplomate,« je sporočilo ministrstvo za trgovino ZDA.

NSO Group še vedno zanika obtožbe in trdi, da je bila oprema narejena za sledenje teroristom in kriminalcem, prodajali pa so jo le vladam.

Poleg NSO Group so ZDA v povezavi s podobnimi dejavnostmi na črni seznam uvrstile še tri podjetja. Gre za izraelsko podjetje za programsko opremo Candiru, rusko podjetje Positive Technologies in singapursko podjetje Computer Security Initiative Consultancy. Ta podjetja naj bi trgovala z opremo, ki se uporablja za nepooblaščene vdore v informacijske sisteme.

**Članek je bil najprej objavljen na spletni strani revije Monitor**