»Tudi v Sloveniji je skrajni čas za iskreno debato o dediščini in prihodnosti socializma«

IZJAVA DNEVA

"Uspešno spopadanje s pandemijo po vsej Evropi spominja na reanimacijo idej socializma, na oživljanje načel kolektivizma ter občutka skupnosti in solidarnosti, na vse tiste kategorije, ki jih moramo v Vzhodni Evropi zanikati, izganjati iz svojih refleksnih odzivov. Ne le uspešno spopadanje z epidemijo – na prerojeni progresivni socializem vse bolj spominja politična realnost v najbolj objektivno zadovoljnih in uspešnih evropskih državah. Tudi v Sloveniji je skrajni čas za iskreno, ideološko razbremenjeno družbeno debato o dediščini in prihodnosti socializma, saj se nam aprila obetajo naslednje parlamentarne volitve. Obe slovenski krizi – politična in epidemijska – sta rešljivi prek odprte družbene razprave o tem, kako rehabilitirati pojem socializma ter v parlamentu narediti prostor za progresivne socialne ideje."

(Kolumnistka Mojca Pišek o tem, da na prerojeni progresivni socializem vse bolj spominja politična realnost v najbolj objektivno zadovoljnih in uspešnih evropskih državah; via Delo)