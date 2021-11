Kdo je organiziral, načrtoval in plačal napad na ameriški kongres?

"Odbor išče informacije o zborovanjih pred napadom na kongres, ki so se sprevrgla v nasilje, ki je ogrozilo našo demokracijo," je dejal predsednik odbora, ki preiskuje napad na ameriški kongres, Bennie Thompson

Napad na ameriški kongres 6. januarja 2021

Odbor ameriškega kongresa za preiskavo ozadja napada privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na kongres 6. januarja je izdal pozive na zaslišanje in predajo dokumentov še petim Trumpovim zaveznikom, med njimi Rogerju Stonu in Alexu Jonesu.

"Odbor išče informacije o zborovanjih pred napadom na kongres, ki so se sprevrgla v nasilje, ki je ogrozilo našo demokracijo. Moramo izvedeti, kdo je organiziral, načrtoval, plačal ali dobil denar v povezavi s temi dogodki in kakšne komunikacije so imeli organizatorji zborovanj z Belo hišo," je izjavil predsednik odbora demokrat iz Mississippija Bennie Thompson.

Doslej je odbor dobil izjave od 150 vladnih uslužbencev, zaposlenih pri družbenih medijih in od policistov. Pozive so izdali več kot 20 pričam in večina je izrazila pripravljenost na sodelovanje. Sodelovanje je zavrnil nekdanji Trumpov politični strateg Steve Bannon, ki so ga kazensko obtožili zaničevanja kongresa in mu v primeru obsodbe grozi zaporna kazen.

Roger Stone je Trumpov newyorški prijatelj in znan konservativni politični provokator, ki ima na hrbtu vtetovirano podobo nekdanjega predsednika Richarda Nixona. V času preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016 je bil na sodišču spoznan za krivega laganja kongresu okrog objave informacij, ki so jih ruski hekerji ukradli z demokratskih računalnikov. Trump ga je potem pomilostil.

"Večkrat sem povedal, da nisem nič vnaprej vedel o dogodkih v kongresu 6. januarja. Ko bom dobil poziv in ga bo pregledal odvetnik, se bom odločil kako naprej," je izjavil Stone. Odbor ga želi zaslišati glede nastopov na dveh zborovanjih 5. januarja.

Ustvarjalec teorij zarot Alex Jones, ki mu zaradi izmišljanja zgodb o žrtvah strelskega pokola otrok v Newtownu grozi bankrot, je pomagal organizirati zborovanje Trumpovih privržencev, s katerega so udeleženci potem šli z njim nad kongres. Na zborovanju je govoril tudi Trump, ki je privržencem dejal, da bodo šli skupaj proti kongresu in se tam borili kot hudiči, vendar se je sam potem umaknil v Belo hišo in dogajanje spremljal po televiziji.

Poziv sta dobila tudi Dustin Stockton in zaročenka Jennifer Lawrence, ki sta bila med voditelji Trumpovega gibanja "ustavimo krajo". Organizirala sta številna zborovanja po volitvah novembra 2020, kjer so širili Trumpovo teorijo zarote, da ga je demokrat Joe Biden premagal s prevaro. Te prevare ni nihče dokazal, zavrnili pa so jo tudi številni vodilni republikanci.

Stockton je pomagal organizirati zborovanje 6. januarja, vendar pa ga je nekje vmes začelo skrbeti, da se vse skupaj ne bo dobro končalo in je to povedal tedanjemu Trumpovemu šefu kabineta Marku Meadowsu. Ta je prav tako kot Bannon zavrnil poziv na zaslišanje in mu prav tako grozi kazenski pregon, če ga bodo obtožili zaničevanja kongresa.

Poziv so poslali še Tayloru Budowichu, ki je sedaj Trumpov glavni tiskovni predstavnik in je prav tako sodeloval pri organizacijah zborovanj, na katerih so širili teorijo zarote o volilnih prevarah.

Trumpovi privrženci so napadli kongres v prepričanju, da bodo preprečili formalno potrditev volilne zmage Josepha Bidna. To so le preložili za nekaj ur, čeprav pa večina republikanskih volivcev še danes verjame, da je Trump še naprej predsednik, Biden pa prevarant.

