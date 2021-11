Cepljenje obvezno!

Kako politika v sosednji Avstriji utemeljuje javnosti uvedbo obveznega cepljenja

Nagradna igra za cepljene: nagrajenci lahko v njej zadenejo vse od novega televizorja, kuhinje, električnega avtomobila in celo montažne hiše.

Po Latviji je ta teden »lockdown« v četrtem valu zaradi izjemne rasti okužb uvedla sosednja Avstrija. Vsesplošno zaprtje javnega življenja bo veljalo dvajset dni, do 13. decembra, stanje pa bodo ponovno ocenili po prvih desetih dneh, po tem datumu bo najverjetneje veljalo le še za necepljene prebivalce. A novi kancler Alexander Schallenberg je napovedal tudi, da bo Avstrija s 1. februarjem postala prva evropska država, kjer bo cepljenje zoper covid-19 obvezno. Podobno so se doslej odločili samo še v Indoneziji, Mikroneziji, Turkmenistanu in Tadžikistanu.