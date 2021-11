»Avtocesta v pekel je tlakovana z mediji, ki so jih politiki pretvorili v svoja glasila«

IZJAVA DNEVA

"Politikov ne bi smeli spuščati v bližino novinarstva. Nosi nesrečo. Želja politikov, da bi se polastili spodobnih medijev, je sicer neizmerna. Javne tiskovne agencije, televizijske hiše in veliki časopisi so njihov priljubljen plen. Tam se hočejo videti lepi, pametni in ugledni. Na varnem."

"Zakaj? Vse, kar naredijo sami, je poceni, zanikrno in uporabno zgolj kot instrument politične manipulacije. V resnici nič od političnih televizijskih kanalov do partijskih časopisov ni videti dobro. Zato hočejo oblast nad mediji, ki so videti spodobni. Tudi sami bi radi bili videti spodobni. Tukaj je velik nesporazum. Takoj ko se politiki udobno namestijo v vodstva novinarskih hiš in dobijo oblast nad vsebino, tudi najuglednejši mediji izgubijo ves ugled. Avtocesta v pekel je tlakovana z mediji, ki so jih politiki pretvorili v svoja glasila."

(Kolumnist Ervin Hladnik Milharčič o tem, da politikov ne bi smeli spuščati v bližino novinarstva; via Dnevnik)