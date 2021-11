»Pozivamo vse države, naj nemudoma spremenijo svoje odločitve«

Južnoafriški predsednik poziva k takojšnji odpravi omejitev potovanj

© pixabay.com

Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je v nedeljo pozval k takojšnji odpravi omejitev potovanj iz Južne Afrike in njenih sosed, ki so jih v minulih dneh zaradi nove različice koronavirusa uvedle številne države po svetu. Prepričan je, da gre za diskriminacijo regije.

"Pozivamo vse tiste države, ki so uvedle prepoved potovanj za našo državo in naše sestrske države, naj nemudoma spremenijo svoje odločitve," je Ramaphosa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal v svojem prvem televizijskem nagovoru narodu po potrditvi nove različice novega koronavirusa, ki so jo minuli teden prvič zaznali prav v Južni Afriki.

Napovedal je še, da bo vlada začela razpravljati o morebitni uvedbi obveznega cepljenja za določene aktivnosti in storitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do omejitev potovanj je bila kritična tudi direktorica regionalne Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Afriko Matshidiso Moeti. Glede na to, da so različico omikron odkrili že v več regijah sveta, so prepovedi potovanj z območja Afrike napad na globalno solidarnost, je prepričana.

V državi so prepričani, da ne bi smeli biti kaznovani zaradi njihove napredne tehnologije sekvencioniranja, ki omogoča hitrejše odkrivanje novih različic. "Odlično znanost bi morali hvaliti, ne pa kaznovati. Globalna skupnost potrebuje sodelovanje in partnerstvo v obvladovanju pandemije covida-19," so že pred tem sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Ob tem so spomnili, da so omikron odkrili tudi v drugih državah, ki niso povezane z Južno Afriko.

Južnoafriške oblasti so o odkritju nove različice WHO poročale minulo sredo. Že kmalu po tem so jo potrdili tudi v več drugih državah, med drugim v Bocvani, Veliki Britaniji, Belgiji, Hongkongu, Izraelu in Kanadi. Številne države so po odkritju omejile potovanja za območja na jugu Afrike.

WHO je novo različico B.1.1.529 v petek označila za skrb vzbujajočo. Njeno morebitno širjenje sproža zaskrbljenost zaradi velikega števila mutacij, ki jih vsebuje, in strahu, da bi bila zaradi tega lahko lažje prenosljiva ali pa bi zaobšla imunost po cepljenju ali prebolelosti, čeprav je v zvezi z njo prisotnih še veliko neznank.

xopnPqxAe6Q

4POmoKWnhxo

Nl98FxsJ82o