Plakati za kulturo

Izbor štiridesetih plakatov, nastalih v dvajsetletnem delovanju studia za vizualne komunikacije arnoldvuga+

V TAM-TAM-ovi plakatni galeriji Figovec bo od 3. do 31. decembra na ogled razstava plakatov za kulturo z naslovom 20+20, ki prikazuje izbor štiridesetih plakatov, nastalih v dvajsetletnem delovanju studia za vizualne komunikacije arnoldvuga+. Predstavljeni so izbrani plakati za Slovensko filharmonijo, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Mini teater, Taotech, Mladinsko knjigo, Bitef, Rotaract Club Ljubljana in Rotary Club Ljubljana, Zavod Celinka in Društvo oblikovalcev Slovenije.

Studio sta leta 2001 v Ljubljani ustanovila Radovan Arnold, diplomirani industrijski oblikovalec (ALUO) in partnerka Nataša Vuga, diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij (ALUO, Istituto Europeo di Design, MIlano) in magistra umetnosti (Central Saint Martins, London). Studio je v različnih obdobjih deloval z manjšo ali večjo ekipo stalnih in zunanjih sodelavcev, katere člana in avtorja razstavljenih plakatov sta, poleg ustanoviteljev, tudi diplomirana oblikovalca vizualnih komunikacij (ALUO) David Fartek (redni sodelavec od 2004) in Barbara Hiti (redna sodelavka od 2003–2006).

Na začetku se je studio ukvarjal predvsem z oblikovanjem za naročnike s področja kulture - za gledališča in gledališke festivale (Mini teater, Bitef), muzej (Arhitekturni muzej Ljubljana - zdajšnji MAO), galerijo (Moderna galerija) glasbeni ustanovi (Slovenska filharmonija, Zavod Celinka), organizacijo glasbeno-plesnih dogodkov elektronske glasbe (Taotech) in založbo (Manifesta Amsterdam). Kmalu se je studio usmeril tudi v celostno delovanje v smislu integrirane marketinško-komunikacijske agencije, ki nudi celovit strateški, trženjski in oblikovalski razvoj identitet blagovnih znamk in produktov ter omnikanalnih, analognih in digitalnih komunikacijsko-storitvenih rešitev in prostorskih postavitev.