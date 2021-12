Ob vstopu v politiko odstopil z mesta predsednika nevladne organizacije

Uroš Macerl ob vstopu v zeleno stranko Vesna zapušča Eko krog

Uroš Macerl

© arhiv Mladine

Novi zeleni politični stranki Vesna se pridružuje Uroš Macerl, ki je zaradi tega odstopil z mesta predsednika društva za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog. "Prav je, da Eko krog ostaja apolitičen," je ob tem povedal Macerl, ki sicer ostaja član društva.

Macerl se je za vstop v stranko Vesna odločil po dolgih letih opažanj, s kakšnimi napori se civilna družba trudi izbojevati vsaj minimalne standarde glede varovanja narave in bivanja v bolj zdravem okolju, so danes sporočili iz Eko kroga, kjer njegovo odločitev podpirajo. Prepričani so namreč, da bo v novi vlogi lahko še bolje zastopal "glas okolja, demokracije in transparentnosti, enakosti in socialne pravičnosti".

Po Macerlovi oceni je funkcija predsednika društva nezdružljiva z vidnejšo vlogo v politični stranki. "Upravnemu odboru Eko kroga sem zato podal svoj odstop z mesta predsednika. Prav je, da Eko krog ostaja apolitičen. V društvu ves čas deluje sposobna in izkušena skupina strokovno podkovanih aktivistov, ki ji popolnoma zaupam," je povedal Macerl, ki je prepričan, da bo ta ekipa uspešno nadaljevala svoje delo, se odločno odzivala na okoljske probleme in s kampanjami podpirala rešitve.

Po sklepu upravnega odbora Eko kroga bo do naslednjega občnega zbora dolžnosti predsednika društva opravljal Jure Vetršek, tajnik in dolgoletni aktivist Eko kroga, so še navedli.

Eko krog je del Gibanja za pitno vodo, ki je bil pobudnik julijskega referenduma o noveli zakona o vodah, na katerem je 46,46 odstotka volilnih upravičencev v večini, s 86,75 odstotka, glasovalo proti noveli. Gibanje je ocenilo, da bi novela razširila možnost za gradnjo na priobalnih in vodnih zemljiščih ter s tem poslabšala stanje voda in poplavno varnost.