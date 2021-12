Inšpektorji zaprli tudi stojnice v Mariboru

Po tem, ko sta padla Pogačarjev trg v Ljubljani in Titov trg v Kopru, so inšpektorji zaprli tudi stojnice na Trgu Leona Štuklja v Mariboru

Potem ko so finančni inšpektorji v zadnjih dneh zaprli praznične stojnice na Pogačarjevem trgu v Ljubljani ter na Titovem trgu v Kopru, so jih danes tudi na Trgu Leona Štuklja v Mariboru. Tako tam ni več gostinske ponudbe.

Kot so za STA povedali na mariborskem zavodu za turizem, je Finančna uprava RS (Furs) ob današnjem popoldanskem inšpekcijskem nadzoru na Trgu Leona Štuklja izdala ponudnikom, ki so v hišicah izvajali gostinsko dejavnost, ustno prepoved opravljanja dejavnosti.

"Gostinci v celoti upoštevajo ustno odločbo, zato so izvajanje gostinske dejavnosti prekinili in hišice zaprli. Gostinci čakajo pisno odločbo, v kateri bodo podrobneje obrazloženi razlogi za izrek ukrepa, na podlagi katerih se bodo odločali o morebitnih pravnih sredstvih," še pravijo na zavodu.

Gostinci so ogorčeni in razočarani, pridobili pa so tudi pravno mnenje, da je bilo zaprtje nelegitimno in protizakonito, zato bodo šli v skupinsko odškodninsko tožbo.

Zaprtje je posledica odloka vlade za preprečevanje širjenja covida-19, s katerim je bilo pred dnevi prepovedano izvajanje gostinske dejavnosti na božično-novoletnih sejmih. Ta je dovoljena zgolj gostincem, ki lahko hrano in pijačo strežejo le gostom, ki sedijo.

V Mariboru so štirje gostinci od petka v hišicah, ki so nameščene na Trgu Leona Štuklja, znova izvajali gostinsko dejavnost, a zgolj s ponudbo pijače oziroma toplih napitkov, ne pa tudi hrane. Strežba je bila po navedbah organizatorjev izključno sedeča, gostinci pa so pri obiskovalcih preverjali izpolnjevanje pogoja PCT.

Kot je dejala odvetnica Nataša Pirc Musar, Furs nima pravnih argumentov za zaprtje, saj vlada ni prepovedala tržnične dejavnosti, prav tako se ji zdi sporno, da inšpekcija podobnih stojnic na drugih tržnicah ni zaprla.

Finančni inšpektorji so pred dnevi zaprli tudi stojnice na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Za odprtje slednjih so se le dan prej odločili v podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, a so inšpektorji Fursa štiri stojnice že v četrtek zvečer zapečatili. Javno podjetje bo tako skupaj z vsemi štirimi gostinci pravico iskalo s pomočjo odvetnice Nataše Pirc Musar.

Konec minulega tedna so morali po obisku inšpekcije hiške s hrano in pijačo zapreti tudi na Titovem trgu v Kopru, čeprav so gostinsko dejavnost izvajali v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Kot je poudarila direktorica zavoda za turizem Mojca Vojska, ni šlo za sejemsko dejavnost, zato ne razumejo, zakaj je do zaprtja sploh prišlo.

