»Nista umrla zaradi reke in zmrzali, ampak zaradi nečloveške politike«

Desetletna kurdska deklica in 31-letnik iz Bangladeša sta nedavno umrla na hrvaško-slovenski meji

Prižig sveč na Prešernovem trgu v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Na Prešernovem trgu v Ljubljani so državljanke in državljani nocoj prižigali svečke za 10-letno kurdsko deklico in 31-letnika iz Bangladeša, ki sta nedavno umrla na hrvaško-slovenski meji.

"Nista umrla zaradi reke in zmrzali, ampak zaradi nečloveške politike, ki ljudem najprej uniči prihodnost, potem pa postavlja rezilne žice, ograje in jim odreka pravico do azila, da jim ne bi uspelo najti poti v človeka vredno življenje," so zapisali na spletni strani Protestivala.

"Nista umrla zaradi reke in zmrzali, ampak zaradi nečloveške politike, ki ljudem najprej uniči prihodnost, potem pa postavlja rezilne žice, ograje in jim odreka pravico do azila, da jim ne bi uspelo najti poti v človeka vredno življenje."

Omenjena deklica je padla z ramen svoje 47-letne matere, državljanke Turčije, ki je skupaj z otrokom poskušala prečkati reko in tako vstopiti v Slovenijo, pri tem je hčerka padla v vodo, tok pa jo je odnesel po strugi navzdol. Naslednji dan je hrvaška policija skupaj s potapljači Slovenske vojske pogrešano deklico našla mrtvo.

Prečkanje hrvaško-slovenske meje je bilo minuli teden usodno tudi za 31-letnega državljana Bangladeša, ki so ga našli mrtvega v dolini Dragonje. Kot kaže, je umrl zaradi podhladitve.