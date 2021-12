Prva država EU, ki bo dovolila omejeno uporabo, nakup in gojenje marihuane za osebno rabo

Uveljavitev zakona mora podpisati še predsednik Malte, kar naj bi storil v prihodnjih dneh

Malta je na poti, da postane prva članica Evropske unije, ki bo dovolila omejeno uporabo, nakup in gojenje marihuane za osebno rabo, potem ko je danes parlament sprejel ustrezen zakon. Za uveljavitev ga mora podpisati predsednik države George Vella, kar naj bi storil v prihodnjih dneh, poročajo tuje tiskovne agencije.

V skladu z zakonom bo lahko imel odrasli uporabnik pri sebi do sedem gramov marihuane, doma bo lahko gojil do štiri rastline indijske konoplje ali kupil manjše količine tega mamila od združenj, ki bodo lahko trgovala z marihuano. Ta združenja bodo morala biti neprofitna in mamil ali svojih uslug ne bodo smela reklamirati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Osebe, ki so bile obsojene zaradi zločinov, povezanih s posedovanjem marihuane, bodo izbrisali iz kazenske evidence.

Prepovedano je še vedno uživanje marihuane v javnosti in uživanje pred mladoletnimi osebami. Slednje se kaznuje z denarno kaznijo od 300 do 500 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakon, ki ga je v parlament vložila laburistična vlada premierja Roberta Abele, je podprlo 36 poslancev. Proti je glasovalo 27 opozicijskih poslancev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vlada pričakuje, da bodo z zakonom zadušili črni trg marihuane in končali kriminalizacijo uporabnikov. Malteški minister za inovacije Owen Bonnici, ki si je prizadeval za sprejem zakona, je poudaril, da je treba odraslim, ki se odločijo za uporabo marihuane, zagotoviti, da do njega pridejo na varen in urejen način.

Več držav članic EU je dekriminaliziralo uživanje in posedovanje marihuane za osebno rabo v zadnjih 20 letih, vendar so zakoni pogosto nejasni, praksa pa samo tolerirana. Malta bo postala prva članica EU, ki bo formalno zakonsko dovolila njegovo prodajo in gojenje. Luksemburg in Nemčija sta prav tako napovedala sprejem zakona, ki bo urejal osebno rabo marihuane, v Italiji pa naj bi pripravili referendum o vprašanju, poroča dpa.