Podaljšan delovni čas cepilnih centrov in večje število mobilnih enot

V Sloveniji bo od 19. do 23. decembra potekala cepilna akcija, s katero želijo nagovoriti tiste, ki se za to še niso odločili

© Luka Dakskobler

V Sloveniji bo od 19. do 23. decembra potekala cepilna akcija Dnevi cepljenja, s katero želijo v lokalnih skupnostih k cepljenju proti covidu-19 nagovoriti tiste, ki se za to še niso odločili. V tem času bodo cepilni centri imeli podaljšan delovni časi, ponekod bodo cepili tudi ponoči. Na voljo bo tudi večje število mobilnih enot.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na včerajšnji vladni novinarski konferenci opozoril, da je trenutno na intenzivnih covidnih oddelkih necepljenih 83 odstotkov bolnikov, na navadnih oddelkih pa 71 odstotkov. Večina, 90 odstotkov hospitaliziranih, je starejših od 45 let. Ob tem je poudaril, da približno 190.000 starejših od 50 let še ni cepljenih.

Po njegovih besedah lahko v luči hitre prenosljivosti nove koronavirusne različice omikron, ki so jo sedaj potrdili tudi v Sloveniji, v bolnišnicah pričakujemo med 15.000 in 20.000 hospitalizacij. Virus bi bolnišnice lahko polnil do poletja, kar pa bodo v zdravstvu težko zdržali, je opozoril.

Zato so se na ministrstvu za zdravje v luči aktivnosti za povečanje stopnje precepljenosti obrnili na lokalne skupnosti in jih nagovorili k skupni cepilni akciji. Kot je poudaril minister, so lokalne skupnosti namreč jedro družbe, v domačem okolju, ki ga najbolje poznamo.

Ob obiskih lokalnih skupnosti, kjer se je Poklukar srečal s predstavniki zdravstvenih domov, bolnišnic in župani, so se dogovorili, da bodo cepilni centri na zdajšnjih lokacijah v predbožičnih dneh odprti od 8. do 20. ure. V vsaki statistični regiji bodo na eni lokaciji cepili tudi ponoči, od 20. do 8. ure zjutraj. Prav tako bo na terenu delovalo več mobilnih enot kot do sedaj. Točne lokacije in termini bodo objavljeni v prihodnjih dneh.

Na ministrstvu ob tem zagotavljajo, da bodo pomagali s kadrom, tudi iz bolnišnic. Pri prevozu oseb na cepilno mesto bodo pomagali tudi Civilna zaščita in gasilci, cepilno akcijo pa bodo strokovno pomagali koordinirati na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

"Prepričani smo, da nas lahko samo zadostna precepljenost vrne v normalno življenje. Cepljenje naj nas poveže v prizadevanju za skupno dobro," je še pozval minister.