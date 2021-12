Milejši ukrepi za božič in silvestrovo

Vlada na Dunaju se je odločila, da bo omilila ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom

V Avstriji bo vse do 21. decembra v veljavi zaprtje javnega življenja za necepljene proti covidu-19, ki ga nameravajo podaljšati še za deset dni. Kljub temu se je vlada na Dunaju odločila, da bo za božič in silvestrovo omilila ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Od 24. do 26. decembra ter 31. decembra bodo tako v Avstriji dovoljena zasebna srečanja do deset oseb brez pogoja PC (prebolel ali cepljen proti covidu-19). Za srečanja od deset do 25 oseb bo pogoj PC veljal še naprej. Na samo silvestrovo pa ne bo predpisanega zaprtja gostinskih lokalov, sta včeraj sporočila avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein in ministrica za družine Susanne Raab.

Pogoj PC ostaja v omenjenih štirih dneh v veljavi za gostinske lokale, hotele in trgovine. Bo pa za necepljene v teh dneh začasno odpravljena splošna prepoved odhoda z doma, ki so ga necepljeni doslej smeli zapustiti samo v izjemnih primerih, kot so odhod na delo, obisk zdravnika ali lekarne ter nakup osnovnih življenjskih potrebščin.

Z izjemo silvestrovega se bodo morali gostinski lokali v Avstriji še naprej zapirati ob 23. uri oziroma v skladu z odločitvijo posameznih avstrijskih zveznih dežel. Nočni klubi ostajajo še naprej zaprti. V gostinskih lokalih tudi še vedno velja obvezna nošnja zaščitne maske FFP2, razen za mizo, ter posredovanje kontaktnih informacij.

Avstrijski minister za zdravje je sodržavljane včeraj pozval, naj se pred prazniki testirajo na okužbo z novim koronavirusom ter čas praznikov izkoristijo tudi za poživitveni odmerek proti covidu-19.

"Zaradi različice omikron, ki je na pohodu, je še naprej potrebna previdnost," je dejal Mückstein in dodal, da si je Avstrija v minulih tednih ustvarila določeno mero manevrskega prostora. "Božični prazniki bi morali biti praznik ljubezni do bližnjega, obzirnosti do drugega," je še dejal. Poudaril je, da je pomembno zaščiti soljudi in pri tem znova spomnil na nošnjo zaščitnih mask, umivanje rok ter omejitev stikov.

V Avstriji so doslej potrdili 75 primerov različice omikron. V Avstriji, kjer je v veljavi zaprtje javnega življenja, v zadnjih dneh za razliko od drugih držav beležijo upad števila novih okužb z novim koronavirusom. Po podatkih avstrijskega ministrstva za zdravje in notranjega ministrstva so v zadnjih 24 urah potrdili 2899 novih okužb, kar je manj od dnevnega povprečja minuli teden (3448 okužb). Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev je padla na 270,2. Polno cepljenih proti covidu-19 je 69,2 odstotka Avstrijcev.

Avstrijsko ministrstvo za turizem je včeraj sporočilo, da bo tako imenovano nindža potrdilo, s katerim avstrijski šolarji dokazujejo svoje vsakokratno tritedensko negativno testiranje na okužbo z novim koronavirusom, veljalo tudi med božičnimi počitnicami. To bo otrokom, starim od 12 do 15 let, ki še niso v celoti cepljeni, omogočilo dostop do področij, kjer sicer velja pogoj PC. V času počitnic bo nindža potrdilo na voljo tudi za 12- do 15-letne otroke turistov, ki bodo počitnikovali v Avstriji.