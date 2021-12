Nemčija bo po božiču ponovno zaostrila ukrepe

"Trenutno ni čas za zabave in družabne večere v velikih skupinah," je poudaril nemški kancler Olaf Scholz

Olaf Scholz, nemški kancler

© Thomas Imo / photothek.net

Nemčija zaradi koronavirusne različice omikron zaostruje ukrepe za zajezitev pandemije covida-19. Večje prireditve bodo znova potekale brez gledalcev, omejitve druženja pa bodo veljale tudi za cepljene in prebolele, so sklenili danes na srečanju predstavnikov dežel in zvezne vlade.

"Ta pandemija nas vse utruja. Vsi smo strti, pandemija pa utrujena. Ampak to nič ne pomaga. Vsi moramo stati skupaj in v veliko primerih tudi ohranjati razdaljo," je povedal nemški kancler Olaf Scholz po srečanju.

Priznal je, da si je želel pred prazniki sporočiti bolj vesele novice, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Trenutno ni čas za zabave in družabne večere v velikih skupinah," je dodal kancler.

Na srečanju so se danes strinjali, da bodo po božiču omejili zasebne stike tudi za cepljene in prebolele na največ deset oseb, v omejitev niso vključeni otroci, mlajši od 14 let. Večje prireditve bodo v prihodnje potekale brez občinstva. Klubi in diskoteke morajo biti zaprti, prepovedane so tudi plesne prireditve. Ukrepi bodo stopili v veljavo predvidoma najkasneje 28. decembra.

Na srečanju danes so namerno določili datum po božičnih praznikih, do sedaj se namreč božič in velika noč nista izkazala za poglavitna pri pospeševanju širjenja novega koronavirusa, je pojasnil Scholz.

Je pa kancler posvaril pred hitrim porastom števila okužb zaradi omikrona. Trenutno so namreč v vmesnem obdobju, četrti val pandemije covida-19 imajo počasi pod nadzorom, grozi pa že peti val, je dodal.

V boju proti koronavirusu pa načrtujejo vlada in dežele do konca januarja razdeliti še dodatnih 30 milijonov poživitvenih odmerkov cepiva proti covidu. Če jim bo uspelo izpolniti cilj, bo s poživitvenim odmerkom cepljenih tri četrtine državljanov, še piše dpa.

