Na Češkem zaostrili pravila za vstop v državo

Državljani članic EU, tudi cepljeni in prebolevniki, za vstop potrebujejo test PCR. Tega ne potrebujejo le tisti, ki so že prejeli poživitveni odmerek, ter osebe, mlajše od 12 let.

© pixabay.com

Na Češkem so danes zaostrili pravila za vstop v državo. Državljani članic EU, tudi cepljeni in prebolevniki, za vstop potrebujejo test PCR. Tega ne potrebujejo le tisti, ki so že prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, ter osebe, mlajše od 12 let.

Za osebe, mlajše od 18 let, pa zadostujeta dva odmerka cepiva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Testirati se ni treba tudi češkim državljanom oziroma tistim z začasnim bivališčem na Češkem.

Na Češkem so sicer v noči s sobote na nedeljo ukinili izredne razmere zaradi koronavirusa, češki predsednik Miloš Zeman pa se je v novoletnem nagovoru zavzel za to, da bi bilo cepljenje proti covidu-19 v državi obvezno.