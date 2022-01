Festival Sundance ponovno v živo

82 celovečernih in 59 kratkih filmov

Kanye West

© Flickr

Filmski festival Sundance v Park Cityju v ameriški zvezni državi Utah bo po lanski digitalni izvedbi v letošnjem letu ponovno potekal v živo. Izbrane filme bodo predvajali tako v kinematografih kot na digitalni platformi. Festival, ki bo potekal od 20. do 30. januarja, bo prikazal 82 celovečernih in 59 kratkih filmov.

Kot je povedala direktorica festivala Tabitha Jackson, želijo z letošnjo hibridno izvedbo pritegniti bolj raznoliko občinstvo. "S hibridno izvedbo bomo razširili krog ljudi, ki lahko sodeluje na festivalu, pri delu in v pogovoru," je poudarila.

Na 38. festivalu Sundance bodo predvajali tako filme uveljavljenih režiserjev, kot so Michel Hazanavicius, Ramin Bahrani in Lena Dunham, kot tudi filme še neznanih režiserjev. Od 82 celovečernih filmov bo več kot 40 odstotkov prvencev, poroča filmski portal Variety.

Veliko filmov je bilo posnetih v času pandemije, kar je znak, da so ustvarjalci med zdravstveno krizo, ki je močno zaznamovala tudi filmsko industrijo, našli način za nadaljevanje dela. Mnogi filmski ustvarjalci pa so v svojih delih opozorili tudi na socialno pravičnost in okoljska vprašanja.

Sundance si je za leto 2022 prizadeval tudi za raznolikost filmskih ustvarjalcev. Skoraj polovico filmov festivala je režirala ena ali več ustvarjalk, pri 35 odstotkih filmov režijo podpisujejo nebelopolti režiserji oziroma režiserke, deset odstotkov pa režiserji, ki se identificirajo kot LGBTQ+.

Sundance si je za leto 2022 prizadeval tudi za raznolikost filmskih ustvarjalcev. Skoraj polovico filmov festivala je režirala ena ali več ustvarjalk, pri 35 odstotkih filmov režijo podpisujejo nebelopolti režiserji oziroma režiserke, deset odstotkov pa režiserji, ki se identificirajo kot LGBTQ+.

Med filmi, ki jih bodo prikazali na festivalu, je tudi Hazanaviciusov film Final Cut, zgodba o filmski ekipi, ki jo napadejo zombiji, Bahranijev film 2nd Chance, dokumentarni film o bankrotiranem lastniku picerije, ki izumi neprebojni jopič, ter film Sharp Stick režiserke Lene Dunham, ki prikaže zgodbo o spolnem prebujanju mlade ženske.

Najbolj pričakovani film Sundancea 2022 pa je tridelna dokumentarna serija Kanyeja Westa z naslovom Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy. Film, ki naj bi ga Netflix lani kupil za 30 milijonov dolarjev, prikazuje še nikoli videne posnetke raperja in nekdanjega predsedniškega kandidata, ki so bili posneti v obdobju 21 let. Film sta režirala Clarence Simmons in Chike Ozah.

Festival, ki ga je leta 1985 ustanovil Robert Redford, bo praznoval tudi 40. obletnico neprofitne organizacije Sundance Institute, ki se zavzema za neodvisne umetnike.

WPDAbEVCSTU