V karanteni je kar 2,5 milijona Italijanov

Ogroženo delovanje številnih javnih služb in gospodarstva

V Italiji število okužb s koronavirusno različico omikron skokovito narašča in bi lahko celo odločilno zaznamovalo prihajajoče volitve novega predsednika ali predsednice države. Že sedaj je ogroženo delovanje številnih javnih služb in gospodarstva, saj je v karanteni kar 2,5 milijona Italijanov.

Kot danes ob navajanju strokovnjakov poroča rimski dnevnik La Repubblica, bi lahko četrti val pandemije, ki ga poganja omikron, številnim poslancem preprečil glasovanje o novem predsedniku države in s tem morda celo pomembno vplival na izid bližajočih volitev. Pozitivnih na novi koronavirus je bilo doslej okoli 40 poslancev, do konca meseca bi jih lahko bilo več kot sto.

Predsednika v Italiji na plenarnem zasedanju izbira skupno 1009 članov parlamenta in predstavnikov dežel. Da bi zajezili širjenje okužb na plenarnem zasedanju, v parlamentu načrtujejo sprejetje strogih omejitev. Danes bo o tem potekal sestanek vodstva parlamenta s strokovnjaki.

Sedanjemu italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli se sedemletni mandat izteče 3. februarja, za drugega pa se ne namerava potegovati. Datum volitev bo predsednik poslanske zbornice Roberto Fico uradno določil v torek, poroča avstrijska tiskovna agencija APA, po pričakovanjih pa bosta prva kroga potekala 24. in 25. januarja.

Pozitivnih na novi koronavirus je bilo doslej tudi okoli 40 poslancev, do konca meseca bi jih lahko bilo več kot sto.

Za zmago na volitvah je v prvih treh krogih potrebna dvotretjinska večina, nato pa le še absolutna večina. Kot morebitnega naslednik Mattarelle med drugim omenjajo sedanjega premierja Maria Draghija, ki zaenkrat še ni potrdil, ali se bo potegoval za ta položaj.

Po vsej državi je sicer trenutno zaradi okužbe ali rizičnega stika z okuženim v karanteni okoli 2,5 milijona Italijanov. Okuženih z novim koronavirusom jih je približno milijon.

Kot poroča APA, ki povzema italijanske medije, bo zato v prihodnjih dneh v Italiji velik izziv ohraniti delovanje nujnih javnih služb in gospodarstva. Med drugim kadrovski izpad že pesti lokalni promet, zaenkrat predvsem železniški, do težav prihaja pri odvozu smeti in v bolnišnicah. Ozka grla so med drugim tudi domovi za ostarele, šole in veletrgovina.

Italijanska vlada je prejšnji teden omilila obstoječa pravila glede karantene ter med drugim za tiste, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom ali so drugi odmerek prejeli v obdobju minulih 120 dni, odpravila obvezno desetdnevno karanteno ob stiku z okuženim. Morajo pa ti deset dni po rizičnem stiku nositi maske tipa FFP2 in se po petih dneh testirati na okužbo z novim koronavirusom.