»Speči virusi so za nas velika uganka«

IZJAVA DNEVA

"Že skoraj dve leti se vsi borimo s pandemijo, ki jo povzroča virus. Tudi bakterije se nenehno borijo z virusi, ki vanje vstopajo, prevzamejo kontrolo, se razmnožujejo in naredijo na stotine virusnih delcev, ki med sproščanjem bakterijo uničijo. Obstajajo pa tudi drugačni virusi, ki spijo znotraj bakterijske celice; podobno kot virus HIV pri ljudeh, preden se razvijejo simptomi aidsa. Večina bakterij, skoraj 70 odstotkov, je okuženih s tako imenovanimi spečimi virusi, ki so za nas velika uganka. Vemo, da spremenijo bakterijske celice. Ugotavljali bomo, kako lahko spremenijo bakterije in ali gre za simbiozo ali manipulacijo s paraziti."

(Raziskovalka Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Anna Dragoš, ki bo v okviru projekta Evropskega raziskovalnega sveta s sodelavci raziskovala vpliv parazitskih virusov na bakterije; via Večer)