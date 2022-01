Slovenski potni list na 10. mestu

Za potovanja ostajata najboljša potna lista Japonske in Singapurja

Potna lista Japonske in Singapurja omogočata dostop do največjega števila držav na svetu brez vizuma, je razvidno iz raziskave o uporabnosti potnih listov britanske pravne pisarne Henley & Partners. Slovenija se je na lestvici uvrstila na 10. mesto, potem ko je bila lani na 11.

Osebe z japonskim ali singapurskim potnim listom lahko vstopijo v 192 držav brez vizuma oz. ga lahko prejmejo ob vstopu v državo. Državi sta bili skupaj na prvem mestu že lani. Sledita nemški in južnokorejski potni list, ki omogočata vstop v 190 držav.

Na dnu lestvice so afganistanski, iraški in sirski potni list, ki omogočajo vstop brez vizuma v manj kot 30 držav.

Slovenski potni list je na 10. mestu skupaj z latvijskim in estonskim, ki omogočajo vstop brez vizumov v 181 držav. Lani je bil slovenski potni list na 11. mestu.

Potni listi Italije, Avstrije in Madžarske so močnejši od slovenskega, hrvaški pa je šibkejši.

Na dnu lestvice so afganistanski, iraški in sirski potni list, ki omogočajo vstop brez vizuma v manj kot 30 držav.

Seznam so v pravni pisarni oblikovali s pomočjo podatkov Mednarodnega združenje za zračni transport (IATA) in omogoča vpogled, koliko držav lahko obiščejo imetniki določenega potnega lista in kakšne so vizumske omejitve. Seznam ni upošteval omejitev zaradi pandemije covida-19.