Lani najvišja prodaja knjig v zadnjem desetletju

V Veliki Britaniji so v letu 2021 prodali več kot 212 milijonov tiskanih knjig

Richard Osman

© Wikipedia

V Veliki Britaniji se je lani kljub več kot trimesečnemu zaprtju knjigarn zaradi epidemije povečala prodaja knjig. Prodali so več kot 212 milijonov tiskanih knjig, kar je po pisanju Guardiana najvišja številka v zadnjem desetletju. Najbolje prodajani avtor je bil Richard Osman.

Največ zanimanja je bilo za kriminalke, znanstveno fantastiko, ljubezenske romane in knjige s področja osebnega razvoja, prodaja leposlovja se je povečala za 20 odstotkov v primerjavi z letom 2019. V primerjavi z letom 2020 pa se je povečalo za pet odstotkov.

Prodaja je bila po pisanju Guardiana vredna 1,82 milijarde funtov, kar je 3-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020. Podatke je objavila družba Nielsen BookScan. Vrzeli v podatkih med zaprtjem je dopolnila z ocenami, ki temeljijo na mesečnih raziskavah potrošnikov. Knjigarne po Združenem kraljestvu so bile na začetku leta 2021 zaprte za več kot tri mesece.

H kriminalnemu žanru sta najbolj prispevala romana Richarda Osmana. The Thursday Murder Club je bil najbolje prodajani naslov, The Man Who Died Twice pa četrta uspešnica leta. Pri dokumentarni literaturi se je najbolj povečalo zanimanje za um, telo in duha, in sicer za 50 odstotkov, še poroča Guardian.