»Številna podjetja nameravajo zvišati cene«

Nemški potrošniki in podjetja se morajo pripraviti na nadaljnjo rast cen, je pokazala raziskava

Nemški potrošniki in podjetja se morajo pripraviti na nadaljnjo rast cen, je pokazala raziskava münchenskega inštituta za ekonomske raziskave Ifo. Kazalnik trenutnega stanja je decembra sicer rahlo upadel, z novembrskih rekordnih 44,9 točke na 44,6 točke. Na inštitutu sicer pričakujejo, da se bo inflacija letos počasi znižala.

"V prihodnjih mesecih bodo mesečne stopnje inflacije še vedno presegale štiri odstotke in se bodo postopoma, proti koncu leta 2022, približale meji dveh odstotkov. Za celotno leto zdaj pričakujemo stopnjo inflacije v višini 3,5 odstotka," je pojasnil glavni ekonomist pri Ifu Timo Wollmershäuser.

Kot je izpostavil, se podjetja trenutno soočajo z višjimi stroški pri energiji ter nabavi vmesnih proizvodov in blaga. Tudi če se rast cen energentov v prihodnjih mesecih ne bo nadaljevala in bodo cene zemeljskega plina, električne energije in surove nafte ostale nespremenjene, bo to še nekaj časa zagotavljalo visoke stopnje inflacije, ugotavljajo na inštitutu.

Po drugi strani pa se ne pričakuje, da bi bili stroški plač dodaten dejavnik, ki bi spodbujal inflacijo. "Trenutno pogajanja o plačah ne kažejo na spiralo rasti plač in cen. Pričakujemo, da se bodo plače po kolektivni pogodbi letos in prihodnje leto povečale za nekaj manj kot 2,5 odstotka. To bi ustrezalo povprečju v letih pred koronavirusno krizo," pravi Wollmershäuser.

V trgovini na drobno je kazalnik dosegel vrednost 60 točk. Sledijo trgovina na debelo s 57 točkami, proizvodnja s 55 točkami in gradbeništvo z 42 točkami. Najnižja vrednost, 34 točk, je bila izmerjena med ponudniki storitev, kar je nov rekord za ta gospodarski sektor, še ugotavljajo na inštitutu.