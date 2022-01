WHO: »Po omikronu morda konec pandemije v Evropi«

Direktor evropske veje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) meni, da bi se z omikronom lahko v Evropi do marca okužilo 60 odstotkov ljudi, kar bi po njegovem lahko pomenilo konec pandemije

"Pandemija covida-19 je z različico omikron vstopila v novo fazo. Z omikronom bi se v Evropi do marca lahko okužilo 60 odstotkov ljudi in to bi lahko pomenilo konec pandemije," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal direktor evropske veje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge.

"Možno je, da se regija premika proti nekakšni končnici pandemije," je dejal Kluge. Kljub temu je pozval k previdnosti zaradi sposobnosti virusa, da mutira.

Ko se bo število okužb z omikronom, ki se trenutno širi po Evropi, umirilo, "bo kar nekaj tednov in mesecev obstajala globalna imuniteta, bodisi zahvaljujoč cepivu bodisi ker bodo ljudje imuni zaradi okužbe, in tudi nižje sezone," je še dejal Kluge. Dodal je, da zaradi tega predvidevajo, da bi lahko prišlo do mirnega obdobja, preden bi se lahko covid-19 ob koncu leta vrnil, "a ni nujno, da se bo pandemija vrnila".

"Veliko se govori o endemičnem, vendar endemično pomeni (...) da je mogoče predvideti, kaj se bo zgodilo. Ta virus (nas) je presenetil večkrat, zato moramo biti zelo previdni," je še dejal Kluge.

V evropski regiji WHO, ki obsega 53 držav, vključno z več državami Srednje Azije, je različica omikron 18. januarja po podatkih WHO predstavljala 15 odstotkov novih primerov v primerjavi s 6,3 odstotka teden prej.

