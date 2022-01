»Seveda nas skrbi, saj si ne želimo šestega vala epidemije«

V Sloveniji potrdili prvi primer nove podrazličice omikrona

Tjaša Žohar Čretnik je direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) od leta 2018

© NLZOH

"V Sloveniji smo potrdili prvi primer nove podrazličice omikrona BA.2," je na novinarski konferenci potrdila direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik. Podrazličico so potrdili pri osebi, ki prihaja iz območja Podravja. Po besedah Žohar Čretnik še ni znano, če je nova podrazličica bolj kužna od prvotne koronavirusne različice omikron.

"Po neuradnih podatkih naj bi dva primera podrazličice omikrona BA.2 potrdil tudi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI)," je dejala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Žohar Čretnik.

Doslej je v petem valu epidemije covida-19, ki ga zaznamuje koronavirusna različica omikron, prevladovala podrazličica BA.1. Spomnila je, da je različica v Sloveniji postala prevladujoča v nekaj tednih, trenutno jo potrdijo v več kot 95-odstotkih vzorcev za PCR-testiranje. "Enotnih podatkov o razlikah v kužnosti med podrazličicama še ni," je dejala.

"Po neuradnih podatkih naj bi dva primera podrazličice omikrona BA.2 potrdil tudi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI)."



Tjaša Žohar Čretnik,

direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

"Seveda nas skrbi, ker vsaka nova različica predstavlja neko tveganje, ki ga je treba sproti ovrednotiti in seveda si ne želimo šestega vala epidemije, ki bi bil še hujši od petega," je poudarila.

Agencija Združenega kraljestva za zdravstveno varnost (UKHSA) je v prvih desetih dneh januarja v Veliki Britaniji odkrila več kot 400 primerov nove podrazličice in navedla, da so jo odkrili tudi v približno 40 drugih državah. Med njimi so tudi Indija, Danska in Švedska, kjer ta podrazličica predstavlja večino najnovejših primerov.

Uh8znYYg4aQ