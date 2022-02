Pfizer zaprosil za dovoljenje za cepljenje otrok, mlajših od pet let

Če bo ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) izdala dovoljenje, se bodo mlajši od pet let, ki jih je v ZDA 19 milijonov, lahko začeli cepiti od marca dalje

Podjetji Pfizer in BioNTech sta ameriško Upravo za hrano in zdravila (FDA) zaprosila za izdajo dovoljenja v ZDA za cepljenje otrok, starih od pol leta do pet let z njunim cepivom proti covidu-19. Dovoljenje bi omogočilo cepljenje z dvema odmerkoma, čeprav še testirajo možnost treh odmerkov.

Mlajši od pet let so edina starostna skupina prebivalstva v ZDA, ki se še ne sme cepiti proti covidu-19. Če bo FDA izdala dovoljenje, bodo mlajše od pet let, ki jih je v ZDA 19 milijonov, lahko začeli cepiti od marca dalje.

Prošnja za izdajo dovoljenja je bila sicer podana na pobudo FDA, ki je podjetji zaprosila, naj to storita prej, kot sta nameravali. Na FDA so pritiskali starši potem, ko je zadnja različica koronavirusa omikron poslala rekordno število otrok v bolnišnice.

Odmerek cepiva za tako majhne otroke je le desetina tistega, ki ga dobivajo odrasli. Testiranje je pokazalo, da sta dva minimalna odmerka dovolj za dojenčke, ne pa tudi za malce starejše do pet let in Pfizer že testira možnost tretjega odmerka.

Doslej so v ZDA cepili 65 odstotkov vseh prebivalcev oz. skoraj 212 milijonov ljudi.

