»Popadljivost politikov je v zadnjem času velika«

IZJAVA DNEVA

"V času poglobljene politične konfliktnosti, kot je čas pred volitvami, je novinarski poklic vedno težak, saj je občutljivost izjemna. Letos to konfliktnost in razdražljivost potencira še pandemija. Biti novinar javnega medija, za katerega državljani plačujemo prispevek in potem pričakujemo, da bo odseval našo lastno sliko sveta – je še zlasti težko. Ampak spet ne bi rada tega dramatizirala. Danes je povsod težko. Povsod se moramo boriti za boljše pogoje dela, za to, da delamo po priznanih profesionalnih merilih, in za pravico, da od tega ne odstopamo. Je pa res, da je popadljivost politikov in dela javnosti v zadnjem času velika in da so sploh ženske v novinarskem poklicu tarče izjemno vulgarnih obračunov. To je vse treba zdržati. Kot je zadnjič nekdo zapisal: Demokracija ni za šleve!"

(Novinarka Ksenija Horvat o tem, kakšno je delo na RTV Slovenija in ali je mogoče ustvarjati žlahtno novinarstvo po profesionalnih novinarskih standardih ob nenehnih pritiskih; v intervjuju za Večer)