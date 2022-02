Koale uradno ogrožena vrsta

Avstralija je koale, ki živijo vzdolž večjega dela njene vzhodne obale, tudi uradno razglasila za ogrožene. Za njihovo zaščito vlada sprejema "ukrepe brez primere".

V Avstraliji so koale, ki so simbol edinstvenega avstralskega ekosistema, za ranljivo vrsto označili pred desetletjem.

© Wikipedia

Avstralija je koale, ki živijo vzdolž večjega dela njene vzhodne obale, zdaj tudi uradno razglasila za ogrožene. S tem želijo oblasti zagotoviti večjo zaščito za ta avstralski nacionalni simbol, saj se njihovo število zaradi gozdnih požarov, krčenja naravnega habitata in bolezni drastično zmanjšuje.

Naravovarstveniki so odločitev pozdravili, a obsodili dosedanji neuspeh oblasti pri zaščiti koal, poročajo tuje tiskovne agencije. Opozarjajo, da se je populacija koal v zadnjih dveh desetletjih strmo zmanjšala v večjem delu vzhodne Avstralije, kjer so te živali na robu izumrtja.

"Za zaščito koal sprejemamo ukrepe brez primere," je dejala ministrica za okolje Sussan Ley in izpostavila nedavno obljubo vlade, da bo namenila 50 milijonov avstralskih dolarjev (31 milijonov evrov) za zaščito in obnovo habitata koal na vzhodni obali Avstralije.

Zlasti množični gozdni požari, ki so v Avstraliji divjali od avgusta 2019 do marca 2020, so močno zdesetkali populacijo koal. Po ocenah nevladne okoljske organizacije Svetovni sklad za naravo (WWF) je v požarih poginilo, bilo poškodovanih ali travmatiziranih več kot 60.000 koal.

V Avstraliji so koale, ki so simbol edinstvenega avstralskega ekosistema, za ranljivo vrsto označili pred desetletjem. Od takrat so iz ranljive postale ogrožena vrsta, kar je "šokantno hiter" razvoj dogodkov, je opozoril predstavnik WWF Stuart Blanch, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Avstralski znanstveni odbor za ogrožene vrste je ocenil, da se je populacija koal zmanjšala s 185.000 v letu 2001 na 92.000 v letu 2021.

"Nikoli ne bi smeli dovoliti, da pride do te točke in tveganja, da izgubimo nacionalno ikono," pa je opozorila Josey Sharrad z WWF. "To mora biti alarm za Avstralijo in vlado, da ukrepata veliko hitreje, da zaščitita kritične habitate pred gospodarskim razvojem in izsekavanjem ter resno obravnavata posledice podnebnih sprememb," je poudarila.

Avstralska fundacija za ohranjanje narave opozarja, da je zvezna vlada odobrila izsekavanje več kot 25.000 hektarjev habitata koal, odkar je bila vrsta pred desetletjem razglašena za ranljivo.

"Avstralski nacionalni okoljski zakoni so neučinkoviti in so le malo prispevali k temu, da bi zaustavili uničevanje habitata koal v Queenslandu in Novem Južnem Walesu, odkar je bila pred desetletjem vrsta domnevno zaščitena," je opozorila predstavnica fundacije Basha Stasak. "Ne smemo dovoliti, da njihove domove rušijo z buldožerji za vzpostavljanje rudnikov, za kmetijske projekte, industrijsko sečnjo in gradnjo stanovanjskih kompleksov," je opozorila.

