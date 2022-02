Nemčija naj bi marca odpravila večino omejitev

Kancler in predsedniki dežel se strinjajo, da je treba veljavne ukrepe postopoma in kontrolirano odpraviti

Nemčija namerava do konca marca odpraviti večino omejitev, ki so bile sprejete za zajezitev novega koronavirusa, po poročanju medijev izhaja iz načrta vlade, ki bo podlaga za sredine pogovore s predstavniki zveznih dežel.

"Kancler in predsedniki dežel se strinjajo, da je treba veljavne ukrepe postopoma in kontrolirano odpraviti," po poročanju časnika Der Spiegel piše v dokumentu, ki so ga iz vlade v nedeljo poslali deželam.

Glede na predlog naj bi najprej zrahljali omejitev števila oseb na zasebnih druženjih ter omejitve v trgovinah.

Po 4. marcu naj bi odpravili omejitve glede delovanja restavracij in hotelov za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Odprli se bodo tudi nočni klubi, a le za cepljene in prebolevnike.

Po 20. marcu pa naj bi odpravili večino omejitev ter ukinili priporočilo o delu na domu, čeprav predlog predvideva, da se delodajalci lahko v soglasju z zaposlenimi tudi v prihodnje dogovorijo o možnosti dela na daljavo.

Bo pa v zaprtih prostorih in zlasti v javnem prometu še naprej obvezna uporaba kirurških ali mask tipa FFP2.

V Nemčiji lahko trenutno v restavracije in bare vstopijo le posamezniki, ki so prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, medtem ko morajo prebolevniki ali tisti brez poživitvenega odmerka predložiti tudi negativni izvid testa na novi koronavirus.

Že drugi teden zapored sicer v državi po pisanju francoske tiskovne agencije AFP število na novo okuženih pada. Danes so zabeležili nekaj več kot 76.000 primerov, umrlo pa je 42 ljudi.