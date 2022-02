Francija ne bo kaznovala imetnikov lažnih covidnih potrdil, če se bodo cepili

Francoska vlada je ocenila, da v državi kroži okoli 200.000 ponarejenih potrdil o cepljenju

Francija ne bo kaznovala ljudi, ki jih bodo ujeli s ponarejenimi potrdili o cepljenju proti covidu-19, če se bodo odločili za cepljenje. Gre za nova navodila, ki so jih v ponedeljek prejele zdravstvene oblasti v državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zdaj je na voljo tudi postopek, ki cepilnim centrom omogoča, da izbrišejo ponarejena potrdila iz vsedržavnega registra. Pri tem jim o ponaredkih prav tako ne bo več treba obveščati policije.

Francoska vlada je nedavno ocenila, da v državi kroži okoli 200.000 ponarejenih potrdil o cepljenju. Policija je večkrat ujela kriminalce, ki so vdirali v podatke zdravstvenega osebja za cepljenje, da bi ustvarili na tisoče ponarejenih dokumentov.

V Franciji je od danes v veljavi tudi skrajšan rok za poživitveno cepljenje. Posamezniki morajo odslej tretji odmerek cepiva proti covidu-19 prejeti najkasneje štiri mesece po drugem, če želijo podaljšati veljavnost covidnega potrdila.

Brez potrdila je dostop do javnega življenja v Franciji precej omejen. Ljudje morajo biti cepljeni ali pa so morali v zadnjih šestih mesecih preboleti covid-19, da bi se lahko udeležili športnih in kulturnih prireditev ali obiskali kinodvorane, kavarne in restavracije.

Brez tega dokumenta je dostop do javnega življenja v Franciji precej omejen. Ljudje morajo biti cepljeni ali pa so morali v zadnjih šestih mesecih preboleti covid-19, da bi se lahko udeležili športnih in kulturnih prireditev ali obiskali kinodvorane, kavarne in restavracije. Potrdilo je potrebno tudi za potovanje z letalom ali vlakom na dolge razdalje.

Po zadnjih podatkih je v Franciji popolnoma cepljenih 78,9 odstotka vseh državljanov, poživitveni odmerek pa je prejelo 55,2 odstotka ljudi, še poroča dpa.

kDl66Ksw7UY