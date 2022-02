Biden: »Možnost ruskega napada ostaja«

Ameriški predsednik Joe Biden je v nagovoru poudaril, da možnost ruskega napada na Ukrajino ostaja, obenem pa je dejal, da si želi nadaljevati diplomatska prizadevanja. Tokrat ni naslovil zgolj ameriških, temveč tudi ruske državljane.

Ameriški predsednik Joe Biden je v odzivu na trditve Rusije, da del vojakov z rusko-ukrajinske meje umika v svoja oporišča, dejal, da bi bilo to dobro, vendar ZDA tega še niso potrdile. Možnost ruskega napada na Ukrajino ostaja, je dodal, hkrati pa poudaril, da si želi nadaljevanje diplomatskih prizadevanj.

Kot je Biden še dejal v govoru v Beli hiši, se z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom strinjata, da je potrebno nadaljevati diplomatska prizadevanja, vendar pa Washington ne bo žrtvoval osnovnih načel, kot so pravica držav do ozemeljske celovitosti in suverenosti in svobodno odločanje o lastni usodi. Poudaril je, da bodo skupaj z zavezniki in partnerji nadaljevali diplomatsko pot.

Če bi se ruske enote res umikale v svoja oporišča, kar je Moskva sporočila, bi bilo dobro, meni Biden. Vendar ZDA same tega še niso potrdile, je opozoril. Na meji z Ukrajino in Rusijo ter Belorusijo je po Bidnovih besedah več kot 150.000 vojakov. Znova je pozval vse ameriške državljane, naj zapustijo Ukrajino, preden bo prepozno za varen umik.

Biden je spregovoril tudi ruskim državljanom. Kot je dejal, Rusi niso njihov sovražnik, zveza Nato in ZDA pa nimata nobenega namena napasti ali ogrožati Rusije. "Vi niste naš sovražnik in verjamem, da si ne želite krvave vojne v Ukrajini," je dejal ter spomnil na zgodovino skupnega boja proti nacizmu.

Sklepni del nagovora, ki je minil brez odgovorov na novinarska vprašanja, je namenil nizanju posledic za Rusijo, če se odloči za napad na Ukrajino ali napad na ZDA ali zaveznike tako z orožjem kot na druge načine, na primer s spletnimi napadi na infrastrukturo.

YmaRStA8Qlc

Po Bidnovih besedah bodo gospodarske in strateške posledice za Rusijo v primeru napada dolgotrajne, plinovoda Severni tok 2 pa ne bo mogla zagnati. ZDA so z zavezniki pripravljeni na sankcije, ki jih na primer niso uvedli, ko je Rusija zavzela Krim. Med temi so sankcije proti premoženju Putina in njegovih tesnih sodelavcev v tujini.

Ponovil je, da ameriških vojakov v Ukrajino ne bo pošiljal, vendar pa ji pomaga z opremo, urjenjem in obveščevalnimi podatki. "Naj ne bo pomote. ZDA bodo branile vsak centimeter ozemlja zveze Nato. Napad na eno članico je napad na vse članice. Naša zaveza 5. členu je sveta," je Biden spomnil na določilo severnoatlantske pogodbe, ki članice zavezuje h kolektivni obrambi.

Kot je dodal, je že poslal ameriške vojake za utrditev levega krila zveze Nato, nadaljevale se bodo skupne vaje, v primeru ruskega napada pa bodo ZDA dodatno okrepile svoje enote v Evropi.

Ameriškim državljanom je položil na dušo, da obramba svobode ni zastonj in ne bo šlo brez bolečin v ZDA, če Rusija napade Ukrajino. Napovedal je zvišanje cen energije in zagotovil, da sprejemajo ukrepe za olajšanje posledic.

Ponovil je, da ZDA nočejo spopada z Rusijo, če pa Rusija napade ameriške vojake, bo sledil silovit odgovor. Zagotovil je, da so pripravljeni tudi na tako imenovane asimetrične napade po internetu.

G5hT2Ro5-5s

Pred Bidnovim nagovorom sta po telefonu govorila ameriški državni sekretar Antony Blinken in ruski zunanji minister Sergej Lavrov. State Department je sporočil, da je Blinken ponovil ameriško zavezo iskanju diplomatske rešitve za krizo, ki jo je povzročila Moskva. ZDA pričakujejo ruski pisni odgovor na odgovor ZDA in zveze Nato na ruske zahteve glede varnostnih vprašanj.

Blinken je ponovil ameriške skrbi zaradi zmogljivosti Rusije za napad na Ukrajino in poudaril, da je potrebno videti dokazljive, verodostojne in smiselne ukrepe za zmanjšanje napetosti.

Tako kot Biden je poudaril, da bo "ruska agresija na Ukrajino naletela na hiter, resen in enoten transatlantski odgovor, vendar pa so ZDA zavezane diplomatski rešitvi in verjamejo, da obstaja možnost za mirno rešitev krize".

o3JbyO_9Rtg