Danes stavka sindikatov zdravstva in socialnega varstva

Stavka bo potekala v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, socialnovarstvenih zavodih, centrih za socialno delo in lekarnah

Dveurna opozorilna stavka medicinskih sester v UKC Ljubljana 13. februarja 2018

© Borut Krajnc

Ker z vladno stranjo niso zbližali stališč glede stavkovnih zahtev, med drugim po zvišanju plač, bodo reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva danes med 7. in 22. uro stavkali. Stavka bo potekala v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, socialnovarstvenih zavodih, centrih za socialno delo in lekarnah.

V zdravstvenih domovih in bolnišnicah bodo nudili le nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. Ljubljanski klinični center sicer napovedanih pregledov, obravnav in posegov ne bo odpovedoval.

Delo v vseh socialnovarstvenih in posebnih socialnovarstvenih zavodih bo potekalo kot ob nedeljah. Na zavodih za usposabljanje in varstveno-delovnih centrih bodo v času stavke opustili vse nenujne storitve.

Centri za socialno delo bodo zagotavljali le nujna pooblastila. Med 10. in 16. uro bodo odprte le dežurne lekarne, kjer bo veljal nedeljski režim dela.

Sindikati so od vladne strani v torek pričakovali protipredlog, iz katerega bi bilo razvidno, da ima vlada dejansko interes razrešiti njihove stavkovne zahteve. A jim, kot so pojasnili na sindikalni strani, ni nastopila naproti niti v minimalnih zahtevah.

Minister za zdravje Janez Poklukar sicer razlogov za stavko ne vidi, podobno meni tudi minister za delo Janez Cigler Kralj.