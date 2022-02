Brisanje zgodovine narodnoosvobodilnega boja

S podstavkov v Parku Brdo so izginili prav vsi kipi iz zbirke NOB

Zadovoljna ob pogledu na kipe: Jože Dežman, direktor Muzeja novejše zgodovine, in Vasko Simoniti, kulturni minister, ob obisku vojaškega muzeja v Pivki

© Muzej novejše zgodovine

Aprila 2021 se je na Mladino obrnil naključni obiskovalec Parka Brdo pri Kranju. Med sprehodom je ugotovil, da je z enega od podstavkov ob živi meji na obrobju parka izginil kip – in to ne katerikoli kip, šlo je za kip Josipa Broza Tita, delo slavnega hrvaškega kiparja Antuna Augustinčića. Nato sta izpuhteli še dve skulpturi iz zbirke NOB, Bombašica Karla Putriha in Na čelu brigade Borisa Kalina.