Politizacija RTV Slovenije se nadaljuje

Zdaj, ko je politični prevzem RTV Slovenija skoraj kompletiran, je počasi že skoraj prepozno za dejanje, ki ga ves čas predlagam kot edino vsaj simbolično gesto: splošno stavko vseh novinarjev javnega servisa

Niti voditeljica Rosvita Pesek, ki je Petra Gregorčiča gostila v Odmevih, ni mogla skriti svojega navdušenja ob svoji predstavitvi ...

Ekipa politično nastavljenih kadrov na RTV Slovenija se počasi kompletira, novi predsednik Programskega sveta RTV Slovenija je z neverjetnimi 28 glasovi podpore, kar že po sebi kliče po analizi glasovanja, postal dr. Peter Gregorčič, sicer kolumnist Janševe Nova24TV. Očitno so zanj navdušeno glasovali tudi svetniki iz vrst RTV Slovenija, kar marsikaj pove o razmerjih moči in voljnosti novinarskega kolektiva.

Ko so ga še v prejšnji sestavi urednikov poskušali lansirati kot političnega komentatorja na TV Slovenija, kjer je odkrito zagovarjal nečedne posle ministra za okolje Andreja Vizjaka, si najbrž omenjeni ni predstavljal, da ga čaka tako hitra in strma kariera v isti hiši. Vse je mogoče, če si pravoveren kader. Niti voditeljica Rosvita Pesek, ki ga je gostila v Odmevih, ni mogla skriti svojega navdušenja ob svoji predstavitvi: »Predsednik je postal 42-letni izredni profesor doktor fizike Peter Gregorčič, ki je dobil skoraj absolutno podporo, saj je proti glasoval le eden od 29 svetnikov. Gregorčič se je med drugim javno izpostavil že pred desetimi leti, ko si je prizadeval za popolno financiranje osnovnošolskega izobraževanja tudi v zasebnih šolah.«

Sramota opozicijskih strank

Skoraj »plebiscitarna« podpora za človeka, ki je pogumno zastavil svoje ime za zasebno šolstvo, sicer reden komentator in gost Janševih medijev, je že večkrat dokazal svojo polno politično in ideološko lojalnost. Sedanji pravoverno enostranski Programski svet, imenovan na silo v nasprotju z zakonom, zanesljivo pomeni, da bo RTVS še bolj čvrsto v rokah Janše in njegovih satelitov, javni zavod pa ne bo več javni servis, ampak glede na pričakovanja in modus operandi predvsem propagandni. V Odmevih smo iz Gregorčičevih ust slišali sramoten podatek, da sodni postopki zaradi spornega imenovanja programskih svetnikov sploh niso bili sproženi, navzlic napovedim, kar pomeni le, da se sedanji opoziciji fučka za neodvisno novinarstvo.

Naj spomnim, da je po mnenju zakonodajnopravne službe Državnega zbora neuravnoteženo imenovanje novih svetnikov problematično in v neskladju z zakonom, kar je mnenje, na katerega se je vladajoča koalicija gladko požvižgala, pasivna opozicija pa ni storila dovolj, da bi ga ustavila. Od imenovanih svetnikov bi seveda zaman pričakovali moralno držo, v skladu s katero bi se svojim pozicijam odpovedali. Popolnoma jasno je, da je svet v taki sestavi docela neverodostojen, podobna prevlada pa velja tudi za nadzornike. Zato je nujno jasno poudariti, da sramota nista politizacija in novi predsednik sveta, sramota so stranke Kul-a, ker niso izkoristile vseh pravnih sredstev, da bi projekt »vojne z mediji« in podrejanja javnega servisa vsaj poskušale ustaviti.

Napad na izvajalce javnomnenjskih raziskav

Na podoben način so za Gregorčičevega namestnika programski svetniki iz svojih vrst izvolili Andreja Prebila, sicer tesnega sodelavca Aleksandre Pivec, ki na ta način s svojo stranko Naša dežela dobiva še nekaj dodatnega posrednega vpliva na javni radioteleviziji.

Tudi sicer se vsak dan bolj krepijo pritiski na hišo. Ukom s svojimi mesečnimi poročili in šikanami proti posamičnim novinarjem ne kaže volje po zmanjševanju nezaslišanega pritiska, prej obratno. Nadzorni svet je vodstvu nedavno naročil, da mu do naslednje seje čez nekaj dni predloži dokumentacijo o sodelovanju z inštitutom Mediana, ki za RTV opravlja javnomnenjske raziskave. Predsednik vlade je znan po svojem serijskem zavračanju rezultatov anket Mediane in Ninamedie, tudi po osebnih in žaljivih obračunih z Janjo Božič Marolt in Nikolo Damjanićem.

Ker so ankete pomemben element pri oblikovanju volilnih preferenc, Borut Rončević pa kot lastnik stoji za anketami Parsifala in je obenem predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija, si zlahka predstavljamo, kam avtokratska oblast s svojimi izvajalci, ki jih ne ustavlja niti potencialni interesni konflikt, cilja s tovrstnim dejanjem.

Principi infotainmenta

Po tretji strani nastavljeno vodstvo hiše nemoteno hiti s vzpostavljanjem svojem alternativnega informativnega programa na 2. programu TV Slovenija. Po ukinjanju ključnih informativnih oddaj na prvem že oglašujejo novo oddajo Panorama, kjer so popolnoma prevzeli principe infotainmenta in očitno stavijo na zabavljaške elemente pri informiranju. Na podoben način bodo Igorju Pirkoviču zaupali vodenje političnega omizja pod imenom Arena ob nedeljah ob 20. uri zvečer. In če povemo v šali: kam bodo uvrstili redne nekajmesečne promocijske pogovore z Ernestom Petričem, ki jih vodi Jože Možina, še ni povsem jasno, ampak predsedniške volitve bodo k sreči že letos. Z novim informativnim formatom začenjajo predvidoma 21. februarja, menda zato, ker želijo po zaključku prenosov olimpijskih iger na Kitajskem ohraniti publiko, ki bo s športnega okusa menda takoj »prešaltala« na Panoramo in druge njihove paradne oddaje.

Jumbo plakat, ki obeta infotainment pristop

© IN MEDIA RES

Skoraj edina dobra novica zadnjega časa, ki prihaja iz RTV hiše, je bil odziv aktiva novinarjev Radia Slovenija, ki je zloglasna poročila Ukoma in Uroša Urbanije ocenil za »grobo in nedopustno poseganje v neodvisnost novinarskega in uredniškega dela«. V izjavi, ki so jo podprli še drugi aktivi novinarjev, Društvo novinarjev Slovenije in med drugimi tudi Katedra za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, so v ravnanju Ukoma videli predvsem izražanje nezadovoljstva s tistimi vsebinami, ki odražajo za vlado morda neprijetno realnost. Zapisali so, da iz ocen zelo očitno veje želja po relativizaciji sporočil v prispevkih oziroma po zamegljevanju bistva z vsiljevanjem vladnih odzivov, kjer to ni potrebno.

Izjava predstavlja v perspektivi moje dosedanje kritike prešibkega in meglenega odziva na politične pritiske korak naprej v odločnosti, še vedno pa čakamo na jasno obsodbo politizacije servisa in ne zgolj reakcije na posamična dejanja, ki se vršijo v njenem imenu. Zdaj, ko je politični prevzem RTV Slovenija skoraj kompletiran, je počasi že skoraj prepozno za dejanje, ki ga ves čas predlagam kot edino vsaj simbolično gesto: splošno stavko vseh novinarjev javnega servisa.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**