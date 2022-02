Biden: »Kdo v božjem imenu je dal Putinu pravico, da razglaša nove države?«

Ameriški predsednik Joe Biden je proti Rusiji naznanil nove sankcije in Putina opozoril, da bodo branili vsak centimeter ozemlja zveze Nato

Predsednik ZDA Joe Biden je v zadnjem nagovoru iz Bele hiše sporočil, da ZDA v odgovor na zaostrovanje razmer na vzhodu Ukrajine zaradi dejanj Rusije uvajajo nove sankcije, ki bodo daljnosežnejše od tistih leta 2014, ko si je Rusija prisvojila ukrajinski polotok Krim. Med drugim je naznanil blokado dostopa Rusije do zahodnih finančnih trgov.

Predsednik ZDA je napovedal sankcije proti dvema ruskima finančnima ustanovama - Ruski državni razvojni korporaciji (VEB) in vojaški banki - ter sankcije na ruski državni dolg. Slednje pomeni blokado ruskega dostopa do mednarodnih finančnih trgov in to, da Rusija ne bo več mogla izdajati oziroma financirati svojega dolga. Sankcije bodo ZDA uvedle tudi proti pripadnikom ruske elite in njihovim družinam.

Biden pri tem ni omenil, ali bodo sankcije uvedli tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. "Kot sem obljubil, plinovod Severni tok 2 ne gre naprej," je še dejal. Dodal je, da imajo ZDA pripravljenih še več ukrepov.

Rusko priznanje neodvisnosti republik Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine je Biden označil za "brezobzirno kršitev mednarodnega prava". "Če bo nadaljeval, smo pripravljeni nadaljevati s sankcijami. Kdo v božjem imenu mu je dal pravico, da razglaša nove države? To je brezobzirna kršitev mednarodnega prava," je dejal ameriški predsednik.

"Če bo nadaljeval, smo pripravljeni nadaljevati s sankcijami. Kdo v božjem imenu mu je dal pravico, da razglaša nove države? To je brezobzirna kršitev mednarodnega prava."



Joe Biden,

predsednik ZDA

Kljub novim sankcijam in obsodbam ruskega početja je Biden na koncu nastopa, po katerem ni sprejemal vprašanj, pustil odprto možnost za nadaljevanje diplomacije. Konec tedna je predvideno srečanje ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova in državnega sekretarja Antonyja Blinkna, po katerem je načelna možnost tudi za vrh Biden-Putin.

"Še je čas za odvrnitev najhujšega scenarija. ZDA so skupaj z zavezniki odprte za diplomacijo, če bo resna. Rusijo bomo sodili po dejanjih, ne besedah. Karkoli bo storila naprej, bomo odgovorili z enotnostjo, jasnostjo in prepričanjem," je dejal Biden.

Biden je nastopil potem, ko je iz ameriškega kongresa dobival pozive, naj odločno ukrepa proti Rusiji. Republikanski senator Lindsey Graham ga je sicer napadel in celo primerjal z Nevillom Chamberlainom, ki je predal Češkoslovaško Hitlerju, ker Biden ni hotel sprejeti ostrih sankcij proti Rusiji že lani. Menil je, da Putin zmaguje, zavezniki pa izgubljajo.

"Še je čas za odvrnitev najhujšega scenarija. ZDA so skupaj z zavezniki odprte za diplomacijo, če bo resna. Rusijo bomo sodili po dejanjih, ne besedah. Karkoli bo storila naprej, bomo odgovorili z enotnostjo, jasnostjo in prepričanjem."



Joe Biden

Vodja senatnih republikancev Mitch McConnell Bidna je med drugim pozval k povečanju porabe za obrambo. "Če se ta agresija dovoli, bo prizadet ves svobodni svet. Zavezniki, sovražniki in nevtralne države bodo ocenjevale Zahod po našem odgovoru in temu ustrezno načrtovale svojo prihodnost. Putin mora plačati višjo ceno, kot jo je po prejšnjih napadih na Gruzijo in Ukrajino," je še izjavil McConnell.

"Pred več kot mesecem sem mu povedal naravnost v obraz, da bomo ukrepali v trenutku, ko se pomakne v Ukrajino. To je brez vsakega dvoma sedaj storil. Prvi sveženj sankcij je odgovor na to, kar se je zgodilo včeraj," je dejal Biden in napovedal napotitev dodatnega števila ameriških vojakov v države članice zveze Nato. "Držali se bomo zavez in bomo branili vsak centimeter ozemlja zveze Nato."

"Dogaja se to, kar je državni sekretar Blinken prejšnji teden opisal v Varnostnem svetu Združenih narodov. Zrežirani incidenti, zrežirana seja ruskega sveta za nacionalno varnost, sedaj pa politična provokacija priznanja dveh tako imenovanih neodvisnih držav, kar je jasna kršitev mednarodnega prava. To ne sme nikogar pretentati in za dejanja ni opravičila," je dejal Biden.

"Moja vlada uporablja vsa sredstva, ki so ji na razpolago, da zaščiti podjetja in potrošnike pred višjimi cenami. Ukrepal bom tako, da bo bolečina sankcij usmerjena v rusko ekonomijo, ne našo."



Joe Biden

V nadaljevanju je ponovno priznal, da bodo ceno plačali tudi ameriški potrošniki v obliki višjih cen energije. "Moja vlada uporablja vsa sredstva, ki so ji na razpolago, da zaščiti podjetja in potrošnike pred višjimi cenami. Ukrepal bom tako, da bo bolečina sankcij usmerjena v rusko ekonomijo, ne našo," je dejal Biden.

Ob vsem tem je poudaril pomen enotnosti zaveznikov in partnerjev proti ruski agresiji. "Na vsakem koraku izkazujemo našo enotnost, na kar Putin ni računal. Enotni smo proti agresiji in za obrambo zaveznikov v Natu," je dejal Biden in v nadaljevanju omenil Putinovo potvarjanje zgodovine.

"Svet je včeraj slišal potvarjanje zgodovine nazaj za stoletje (...) Ampak ne bom šel v to, ker nič od tega, kar je povedal, ne kaže interesa za resen dialog. Napadel je pravico Ukrajine do obstoja. Z vojno grozi tudi drugim državam, če se ne zadovolji njegovim zahtevam," je še dejal Biden.

3HHQfbTvUCg

xP9vSGe8i78

DFDc9fTeFZc