Danes ob 17. uri na Trgu republike shod za mir

Proti vsem političnim zlorabam vojne in stopnjevanju militarizacije

Torek, 1. marca, ob 17. uri na Trgu republike v Ljubljani

© Facebook / Shod za mir

V torek, 1. marca, ob 17. uri bo na Trgu republike v Ljubljani SHOD ZA MIR. Več civilnih iniciativ poziva k čim večji udeležbi, v sporočilu za javnost pa so zapisali, da najostreje obsojajo ruske napade na Ukrajino in izražajo solidarnost z vsemi, ki se te dni bojijo za svoja življenja, so izgubili bližnje in so razseljeni. "Prepričani smo, da si ljudje na vseh straneh meje ne želijo vojne. Želijo živeti v miru, drug ob drugem," so zapisali in pozvali k takojšnji prekinitvi ognja, umiku ruskih sil in začetku pogajanj o dolgoročni diplomatski rešitvi spora.

"Nasprotujemo tudi vsem političnim zlorabam vojne in stopnjevanju militarizacije tako doma kot v tujini. Za mir," so sklenili v zapisu ter dodali ključnike #shodzamir #protivojni in #nowar.

Na torkov shod za mir se lahko potrdite tudi na Facebooku, in sicer na tem spletnem mestu.