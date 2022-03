Vojna napoved uredniški neodvisnosti

V Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo, da so razmere na RTV Slovenija nevzdržne zaradi nekompetentnega in politično motiviranega vodenja javnega medija, ki izključuje in ne spoštuje profesionalnega potenciala uredništev, ki so ga ta izkazala v vseh dosedanjih izrednih situacijah, in nikakor ne zato, ker bi ustvarjalci programa zavračali dobre predloge vodstva

Novinarski sindikati RTV Slovenija in sindikat novinarjev zahtevajo razveljavitev razpisa za generalnega direktorja RTVS, saj je po njihovi oceni v nasprotju z zakonskimi in statutarnimi določbami. Društvo novinarjev Slovenije pa ugotavlja, da je razpis skupaj z nekaterimi drugimi ravnanji programskega sveta RTVS "vojna napoved uredniški neodvisnosti".

V novinarskih sindikatih ocenjujejo, da sta v ponedeljek sprejeti sklep programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) za objavo razpisa in sam razpis napačna oziroma absurdna, pravno pa nepravilna in nasprotujeta več zakonskim določbam ter veljavni ureditvi mandata generalnega direktorja.

Kot so navedli, so svetniki z absurdno uporabo instituta razpisa delovnega mesta za generalnega direktorja, ki mu mandat ni prenehal, zavarovali položaj aktualnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Na delovnem sodišču namreč poteka spor o zakonitosti njegovega imenovanja, ker ga je programski svet januarja lani imenoval za generalnega direktorja v nasprotju z razpisnim pogojem, po katerem bi moral izpolnjevati tri leta delovnih izkušenj za vodenje večjih organizacijskih sistemov. V aktualnem razpisu pa tega pogoja ni več.

Z novim imenovanjem bi Grahu Whatmoughu praktično zagotovil petletni mandat, ki sega tudi preko mandata sedanjega programskega sveta RTVS, so poudarili.

Zakonodaja po njihovih navedbah jasno določa mandat generalnega direktorja za dobo štirih let in primere, kdaj je mogoče njegovo prenehanje pred iztekom mandata. Po zakonu mandat generalnega direktorja ne more prenehati kadar koli pred potekom štirih let, ampak le v primerih, določenih z zakonom.

Programski svet je kršil 38. člen zakona o zavodih in 48. člen statuta RTVS, ki določata prenehanje funkcije pred potekom mandata, so prepričani v Sindikatu novinarjev Slovenije in Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS.

Nenazadnje protestirajo zoper poskuse posameznih svetnikov, da bi neposredno vodili uredniško politiko zunanjepolitičnega uredništva TVS. To je v nasprotju z 11. členom statuta RTVS, po katerem programski svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa.

"Razmere na RTV Slovenija so nevzdržne zaradi nekompetentnega in politično motiviranega vodenja javnega medija, ki izključuje in ne spoštuje profesionalnega potenciala uredništev, ki so ga ta izkazala v vseh dosedanjih izrednih situacijah, in nikakor ne zato, ker bi ustvarjalci programa zavračali dobre predloge vodstva."



Društvo novinarjev Slovenije (DNS)

Društvo novinarjev pa je izrazilo ogorčenje nad ponedeljkovo razpravo programskega sveta o poročanju TVS o vojni v Ukrajini in izjavo za javnost sveta v zvezi s tem. Svet je namreč po ugotovitvah društva odgovornost za poročanje TVS o vojni naprtil novinarjem, ustvarjalcem in dopisnikom. "Ob tem pa je za dobro delo pohvalil vodstvo, ki se je odločilo namesto izvirnega programa predvajati program BBC s simultanim prevodom," so zapisali.