V odgovor bomo uporabili vso silo zveze Nato

ZDA v primeru napada na ozemlje članic Nata Rusiji grozijo s takojšnjim odgovorom

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan

© E. H. Wallop / Flickr

Rusijo čaka takojšen odgovor, če bi napadla ozemlje katere od držav članic zveze Nato, je v nedeljo na televiziji CBS dejal svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan.

"Predsednik Joe Biden je večkrat več kot jasno povedal, da bomo branili vsak centimeter ozemlja držav članic zveze Nato in s tem je mislil vsak centimeter," je dejal.

Ruski izstrelki so v nedeljo v Ukrajini uničili vojaško bazo ob meji s Poljsko nedaleč od Lvova, pri čemer je umrlo 35 ljudi.

Kot je dejal Sullivan, bo napad na katerokoli članico zveze Nato sprožil 5. člen severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na eno napad na vse. To pomeni, da bodo na napad odgovorile vse države članice zveze Nato.

"V odgovor bomo uporabili vso silo zveze Nato," je dejal Sullivan in zagotovil, da bo Nato odgovoril, tudi če bi Rusija ozemlje držav članic Nata zadela "po nesreči".

Jake Sullivan,

svetovalec za nacionalno varnost ZDA

Sullivan se je odzval, ko je Rusija napadla vojaško bazo Javoriv blizu Lvova ob poljski meji, kjer so zahodni inštruktorji urili ukrajinske vojake. V napadu je bilo ubitih 35 ljudi, 134 je bilo ranjenih. Ukrajinske lokalne oblasti so sicer poročale, da je protizračna obramba uspešno sestrelila več ruskih raket, preden so zadele cilj.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kasneje dejal, da je bila nedelja črn dan za Ukrajino zaradi mrtvih v napadu na Javoriv. Ta leži le 25 kilometrov od poljske meje. Zelenski je zahodne države posvaril, da je le vprašanje časa, kdaj bodo ruske rakete priletele na ozemlje zveze Nato, in jih ponovno pozval, naj uvedejo prepoved poletov nad Ukrajino.

Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je po napadu na Javoriv ugotovil, da Rusija širi svoj seznam tarč. Na televiziji ABC je dejal, da je šlo za tretji zračni napad Rusije na vojaške objekte na zahodu Ukrajine.

Sullivan se bo danes v Rimu srečal s kitajskim svetovalcem za zunanjo politiko Yangom Jiechijem glede politike do Rusije in Ukrajine. Na televiziji CNN je zagrozil, da bodo absolutno posledice, če bo Kitajska v vojni pomagala Rusiji.

Kitajska se doslej uradno ni postavila na stran Rusije, vendar ne zamudi priložnosti za kritike zahoda in ZDA zaradi sankcij, obenem pa širi tudi ruske teorije zarote, kot je tista o ameriškem razvoju biološkega orožja v Ukrajini.

Televizija Fox News je v nedeljo poročala, da je Rusija zaradi težav s svojo ofenzivo v Ukrajini Kitajsko zaprosila za pomoč v vojaški opremi. Za kakšno opremo naj bi natančno šlo, ni znano.

Sullivan naj bi Kitajcem prenesel sporočilo ZDA, da bodo posledice, če se Peking postavi na stran Moskve in ji pomaga zaobiti sankcije.

