Ruski napad ob meji s Poljsko sporočilo Natu?

Ruski napad na ukrajinsko vojaško oporišče blizu meje s Poljsko je bil "provokacija in poskus ogrožanja zveze Nato", je prepričan namestnik poljskega zunanjega ministra

Poteza Rusije je bila "zelo provokativna" je dejal Marcin Przydacz

© Gov.pl

Ruski napad na ukrajinsko vojaško oporišče pri Lvovu blizu meje s Poljsko, v katerem je v nedeljo umrlo najmanj 35 ljudi, je bil provokacija in poskus ogrožanja zveze Nato, je danes poudaril namestnik poljskega zunanjega ministra Marcin Przydacz. Na napad so se danes odzvali tudi v Bruslju, kjer so ga najostreje obsodili.

Poteza Rusije je bila "zelo provokativna", je za britanski BBC dejal Przydacz. "Zagotovo so vedeli, da je ta vojaška baza postavljena zelo blizu poljske meje," je dodal.

"Torej so seveda Rusi vedeli, kaj napadajo, in so želeli ogroziti Nato. (...) Želeli so poslati sporočilo, da grozijo Natu," je zatrdil. Pri tem je izrazil bojazen, da so Poljska in številne druge države "ogrožene, saj Putin skuša uničiti svet, v katerem živimo".

V nedeljo je v ruskem napadu na vadbeno bazo Javoriv, približno 20 kilometrov od meje s Poljsko, ki je članica severnoatlantskega zavezništva, umrlo najmanj 35 ljudi, 134 je bilo ranjenih. Po navedbah ukrajinskih predstavnikov so ruske sile na Mednarodni center za mirovne in varnostne operacije, ki leži okoli 40 kilometrov severozahodno od Lvova, izstrelile več kot 30 raket.

"Zagotovo so vedeli, da je ta vojaška baza postavljena zelo blizu poljske meje."



Marcin Przydacz,

namestnik poljskega zunanjega ministra

Napad na oporišče Javoriv so danes odločno obsodili tudi pri Evropski komisiji. "Kot velja za vse napade v primeru te nezakonite agresije s strani Rusije, najostreje obsojamo napad na center za usposabljanje v Javorivu," je povedal zunanjepolitični govorec Evropske komisije Peter Stano. Ob tem je Rusijo pozval k ustavitvi napadov in umiku svojih sil z ozemlja Ukrajine.

"Predsednik Joe Biden je večkrat več kot jasno povedal, da bomo branili vsak centimeter ozemlja držav članic zveze Nato in s tem je mislil vsak centimeter."



Jake Sullivan,

svetovalec za nacionalno varnost ZDA

ZDA so danes opozorile, da Rusijo čaka takojšen odgovor, če bi napadla ozemlje katere od držav članic zveze Nato. Kot je opozoril svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan, bo napad na katerokoli članico Nata sprožil 5. člen severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na eno članico napad na vse.

"Predsednik Joe Biden je večkrat več kot jasno povedal, da bomo branili vsak centimeter ozemlja držav članic zveze Nato in s tem je mislil vsak centimeter," je dejal.

OhFpY7Pdsg4