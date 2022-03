Brezsramni in neprikriti politični udar na javno RTV

Protestiramo proti ukinjanju oddaj

Člani in članice Slovenskega centra PEN sporočamo slovenski javnosti, da smo zgroženi in ogorčeni ob vsem vidnim in brezsramnim prilaščanjem RTV Slovenija, ki ga izvaja trenutna vladna koalicija oziroma predvsem največja vladna stranka.

Protestiramo proti »sovražnemu prevzemu« programskega sveta RTV, pri čemer ponovno poudarjamo, da v skladu s t.i. »Grimsovim zakonom« o RTV v programskem svetu povsem nesprejemljivo in neupravičeno prevladujejo predstavniki politike, namesto predstavnikov novinarjev, kulture, znanosti in izobraževanja, gospodarstva in športa ter drugih dejavnosti, katerih dosežke in dejavnosti je dolžna javnosti nepristransko predstavljati javna RTV. Po zamenjavi vlade pred dvema letom pa je vladajoča koalicija po nareku glavne vladne stranke nastavila svoje vodstvo in tudi tako rekoč izločila tudi predstavnike opozicije iz članstva programskega sveta.

Protestiramo proti ukinjanju (za vedno ali začasno) nekaterih pomembnih in priljubljenih oddaj TV Slovenija (Politično, Globus, Tarča, Studio city, Tednik), kar razumemo tudi kot onemogočanje kolikor toliko enakopravnega pojavljanja predstavnikov opozicije v programih RTV pred volitvami 2022 in poglobljeno obravnavo velikega števila stvarnih problemov, s katerimi se srečujemo državljani RS. Enako velja za povsem odkrite in neutemeljene, vse bolj vsiljive in brezobzirne poskuse revizije slovenske zgodovine, ki jih je opaziti v prispevkih televizije, radia in MMC kot neposredno uveljavljanje političnega programa največje vladne stranke skozi programe javne RTV, ki je javna samo še po imenu. Gre za pomemben segment skupne evropske zgodovine, na kateri temeljijo tudi obstoj, ureditev in politika Evropske unije in Slovenija je njena članica.

Andrej Grah Whatmough, direktor RTV Slovenija

© MMC RTV Slovenija

Protestiramo proti strokovno oporečnim in z voljo zaposlenih neskladnimi kadrovskimi zamenjavami na RTV, ki so bile izvedene proti volji in brez soglasja pristojnih urednikov in še toliko bolj proti zasedanju pomembnih uredniških delovnih mest z ljudmi, ki so izrazito politično orientirani in te svoje orientacije niti malo ne skrivajo, temveč jo povsem odkrito demonstrirajo tudi v svojih novinarskih prispevkih, komentarjih in drugih dejanjih.

Gre za brezsramni in neprikriti politični udar na javno RTV, celo brez sprenevedanja, da gre za strokovne posege ali kaj podobnega. Namen tega udara je instrumentalizacija in zloraba le še po imenu javne in neodvisne RTV s strani največje vladne stranke pred aprilskimi volitvami verjetno v upanju, da se to tudi po volitvah ne bi spremenilo, kajti poslej naj bi RTV služila tej stranki kot njen politično propagandni stroj, mi, vsi državljani pa naj bi bili prisiljeni pozabiti, kaj oznaka javna RTV sploh pomeni. Zaposleni na RTV pa naj bi se sprijaznili z vlogo največjega orkestra političnih trobil na svetu.

Upravni odbor in predsednica SC PEN Tanja Tuma