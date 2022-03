Iz Bele hiše izginilo osem ur telefonskih pogovorov

Manjkajoči Trumpovi telefonski pogovori v času napada na ameriški kongres

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump

© Joyce N. Boghosian / White House

Kongresni odbor, ki preiskuje napad privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na zvezni kongres 6. januarja lani, je ugotovil, da v dokumentih, ki jih je prejel od Bele hiše, manjka osem ur seznama Trumpovih telefonskih pogovorov v času divjanja ljudi po kongresu.

V uradni evidenci Bele hiše ni seznama telefonskih pogovorov od 11. ure zjutraj do 19. ure zvečer. Gre za čas napada na kongres, ki je sledil Trumpovemu pozivu privržencem na zborovanju, naj gredo nad kongres. Zato se že omenja možnost obtožnice zaradi oviranja preiskave in poskusa prikrivanja dejstev s strani Trumpa.

Preiskava je doslej ugotovila, da je Trump v času napada intenzivno telefoniral naokrog in sprejemal telefonske klice od oseb, ki so ga pozivale, naj ustavi divjanje. Ni pa še povsem jasno, ali je klical s telefona Bele hiše ali z mobilnih telefonov svojih sodelavcev. Nekateri sicer opozarjajo, da naj bi uporabljal telefone za enkratno uporabo, ki jih je kasneje uničil.

Trump se je med drugim pogovarjal z vodjo republikancev v predstavniškem domu kongresa Kevinom McCarthyjem, republikanskim senatorjem Tommyjem Tubervillom iz Alabame in republikanskim senatorjem Mikom Leejem iz Utaha.

Doslej je bilo aretiranih več kot 700 ljudi, ki so sodelovali v napadu na kongres. Trump je privržence pozval k umiku šele nekaj ur po napadu, potem ko so ga za to prosili tesni sodelavci in celo družinski člani. Preiskava je tudi odkrila, da je Trump dogajanje napeto spremljal po televiziji in se čudil, zakaj nihče okrog njega ne deli navdušenja nad napadom.

ytDbjyddU8o

1b4WY8ZaFlI

cXbgnSAgI7s