Sociala na psu

Nevzdržne razmere v Centru za socialno delo Ljubljana

© Borut Krajnc

Konec leta 2018 je direktorica Centra za socialno delo Ljubljana postala Anja Osojnik. Kmalu zatem naj bi bile razmere v centru postale nevzdržne, na to so januarja v pismu ministrstvu za delo opozorili zaposleni. Do točke preloma naj bi bilo prišlo, ko se je Osojnikova odločila razrešiti predstavnika zaposlenih in predsednika sveta zavoda Ivana Janka Cafuto, ki je bil do njenega dela še posebej kritičen in je predlagal njeno razrešitev. Februarja je višje sodišče odločilo, da je pri tem ravnala nezakonito. Pristojno ministrstvo naj bi bilo nato zoper direktorico uvedlo postopek razrešitve.