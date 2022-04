Sta krivi rdeči zvezdi?

Zakaj je dvojezični vodnik po muzejih in galerijah moral v »bunker«?

Problematična zvezda na platnicah problematičnega vodnika

© Borut Krajnc

Lansko pomlad je na pobudo ministrstva za kulturo nastal vodnik po naših javnih muzejih in galerijah. Časa za pripravo je bilo malo, saj so na ministrstvu načrtovali, da bi vodnik delili v času predsedovanja Slovenije svetu EU, od katerega nas je tedaj ločilo le še nekaj tednov. Kljub temu so urednice publikacijo Po stopinjah dediščine, kjer se prepletajo angleška in slovenska besedila, pripravile pravočasno. A vodnika v dar na koncu ni dobil nihče.