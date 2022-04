Danes se začenja predčasno glasovanje

Za predčasno glasovanje je določenih 96 volišč, večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij

Inštitut 8. marec poziva na volitve

© Borut Krajnc

Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami se danes začenja predčasno glasovanje. Volivci lahko svoj glas predčasno oddajo od danes do četrtka med 7. in 19. uro. Do srede se je mogoče prijaviti še za nekatere druge posebne oblike glasovanja. Od najvišjih predstavnikov države bo predčasno možnost že danes izkoristil predsednik Borut Pahor.

Za predčasno glasovanje je določenih 96 volišč, večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij. Na območju upravne enote Ljubljana pa bo tokrat predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev potekalo na Gospodarskem razstavišču.

Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo.

Prijava pa je potrebna za nekatere druge posebne oblike glasovanja. To med drugim velja za volivce, ki bodo na volilno nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia. Teh bo po državi v nedeljo odprtih 88, volivci pa se morajo za tak način glasovanja prijaviti do srede.

Isti dan se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Tokrat bodo morali za tak način glasovanja priložiti potrdilo oz. obvestilo zdravnika. Volivci, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, pa potrdila ne potrebujejo, ampak zgolj dokazilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji (npr. sms-sporočilo ali potrdilo zVem).

Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo.

Za tiste, ki se bodo s koronavirusom okužili po 20. aprilu, pa glasovanje na volitvah v DZ ne bo mogoče, saj po pojasnilih Državne volilne komisije zakonodaja tega ne omogoča.

Poleg tega se v sredo izteče rok, do katerega morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa bodo na dan volitev v Sloveniji in bi želeli tu oddati svoj glas, to sporočiti Državni volilni komisiji.

Splošno glasovanje bo potekalo v nedeljo, 24. aprila, ko bo imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da med več kot 1400 kandidati z 20 list izberejo novo sestavo državnega zbora. Stranke in liste, ki so se podale v volilno tekmo, imajo sicer za nagovarjanje volivcev čas le še do petka do polnoči, ko se bo volilna kampanja uradno zaključila in bo nastopil volilni molk.