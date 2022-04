Rusija: »Ukrajini smo predali predloge za končanje vojne«

Sporazum za prekinitev spopadov? Ukrajinski predsednik Zelenski trdi, da od Rusije ni prejel nobenega predloga.

Peskov podrobnosti glede predlogov ni razkril

© Kremlin.ru

Ruska stran je predala Kijevu pisni predlog glede sporazuma za končanje spopadov, je sporočil govorec Kremlja Dmitrij Peskov. Podrobnosti glede predlogov ni razkril, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da od Rusije niso prejeli nobenega predloga.

"Naš osnutek dokumenta smo sedaj predali ukrajinski strani, v njem pa so absolutno jasne in podrobne formulacije," je povedal Peskov.

Pojasnil je, da Kijevu niso predložili roka za odgovor na ponudbo. Obenem pa je dal jasno vedeti, da Moskva ni zadovoljna s trenutnim tempom pogajanj. "Večkrat smo že rekli, da si želimo več dinamičnosti od ukrajinske strani," je povedal Peskov. Kot je poudaril, je sedaj na potezi Ukrajina.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kasneje zavrnil navedbe Kremlja, da je ta Kijevu predal predloge za končanje vojne.

Pred tem je sicer tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova dejala, da Rusija ne zaupa več ukrajinskim pogajalcem, saj da stalno spreminjajo stališče in se ne držijo dogovorov.

Rusija in Ukrajina sta začeli pogajanja 28. februarja, štiri dni po začetku vojne. Rusija med drugim zahteva, da Ukrajina ostane nevtralna in se odreče regijama Lugansk in Doneck ter prizna polotok Krim kot del Rusije. Kijev medtem vztrajno zavrača možnost, da bi se odrekel kakšnemu delu svojega ozemlja.