»Meni se obrača želodec, ko poslušam te direktorje in Boruta Pahorja«

IZJAVA DNEVA

"Niti slučajno ne. Meni se obrača želodec, ko poslušam te direktorje in Boruta Pahorja, ki imajo želodec po tem, ko se je v Sloveniji končala, karikiram, ukrajinska vojna, pozivajo Zelenskega, naj se objema s Putinom. To je odvratno. Tukaj Levico predstavljati kot problem potem, ko smo imeli dve leti divjanja, neke hibridne državljanske vojne, radikalne delitve….."

"Borut Pahor je rekel, da mu v tej vladi ni uspelo ustvariti sproščenega vzdušja. Da ti nekaj ne uspe, si moraš za to prizadevati. Tega prizadevanja ni bilo. Mislim, da je tukaj nek neverjeten nesporazum, odtrganost od slovenske realnosti teh ljudi. Ne gre za to, da bodo sami naši, ampak kompetentni ljudje, ki so bili obglavljeni. Torej, da bodo vsi v državni upravi in širše verjeli, da kompetenca šteje. O tem govori dr. Golob. Ne govori o tem, nastavil bom svoje. Pove odkrito, da jih nima in da jih bo iskal v koaliciji, iz katere je LDS črpala. To je bila koalicija civilne družbe iz 90-ih let."

(Nekdanji politik Gregor Golobič v oddaji Tarča na TV Slovenija o tem, ali zna biti davčna politika problem, če bo Levica sodelovala v vladi Roberta Goloba)